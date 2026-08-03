Cung đường mới tại giải Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026

Ngày 11/10/2026, Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Global Gate Hạ Long. Đây là lần đầu tiên cung đường chạy mới tại khu đô thị được đưa vào một giải marathon, với 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 3km, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu mới cho khoảng 24.000 vận động viên và tạo thêm điểm nhấn cho du lịch thể thao tại Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cung đường chạy được thiết kế trên hệ thống hạ tầng hiện đại tại Global Gate Hạ Long, kết hợp không gian đô thị, cảnh quan ven vịnh và các tuyến đường rộng, thông thoáng.

Các cự ly 21km, 10km và 3km được tổ chức trong khu vực Global Gate Hạ Long; riêng cự ly marathon 42km mở rộng qua khu vực đảo Tuần Châu, tạo hành trình kết nối giữa không gian đô thị, biển và cảnh quan Vịnh Hạ Long.

Cung đường chạy mới tại Global Gate Hạ Long sẽ lần đầu tiên được đưa vào tổ chức thi đấu tại Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026.

Cung đường được nghiên cứu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên duy trì tốc độ ổn định, hạn chế độ dốc và các khúc cua gắt, qua đó hỗ trợ kiểm soát thể lực, triển khai chiến thuật thi đấu và hướng tới cải thiện thành tích cá nhân.

Trong thời gian diễn ra giải, các tuyến đường thi đấu sẽ được kiểm soát phương tiện giao thông hoặc bố trí rào chắn an toàn, góp phần bảo đảm điều kiện thi đấu và an toàn cho vận động viên.

Với mục tiêu quy tụ khoảng 24.000 vận động viên, Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 gồm 4 cự ly: Marathon 42km, Half Marathon 21km, 10km và cự ly Gia đình 3km. Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên một sân chơi thể thao quy mô lớn, đồng thời lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về hành động hướng tới mục tiêu Net Zero.

Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly.

Đáng chú ý, giải chạy được định hướng trở thành một hoạt động thể thao góp phần quảng bá hình ảnh Hạ Long, Quảng Ninh với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, đồng thời truyền tải thông điệp về cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 dự kiến sẽ là một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý tại Quảng Ninh trong tháng 10/2026, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, phát triển du lịch thể thao và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh - điểm đến “Xanh - Thông minh - An toàn”.