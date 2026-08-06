Quảng Ninh giành 18 huy chương tại Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia

Từ ngày 3 đến 6/8, tại phường Hòa Bình, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ VH,TT&DL) và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026.

Đoàn Quảng Ninh tham gia giải.

Giải quy tụ 250 VĐV đến từ 19 CLB của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: Bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, tiếp sức tự do và tiếp sức hỗn hợp theo từng nhóm tuổi. Đối tượng tham gia gồm nữ từ 35 đến 70 tuổi và nam từ 40 đến 75 tuổi; riêng các VĐV từ 70 tuổi trở lên đối với nữ và 75 tuổi trở lên đối với nam được tham gia nội dung 50m tự do danh dự.

Kết thúc giải, đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 45 HCV. Xếp thứ hai là đoàn Đà Nẵng với 16 HCV. Đoàn Hải Phòng đứng thứ ba với 8 HCV.

Đoàn Quảng Ninh tham dự giải gồm 8 VĐV nam, nữ thuộc các phường, xã khu vực Đông Triều do HLV Hà Trọng Tâm dẫn đoàn. Qua thi đấu các VĐV cao tuổi Vùng mỏ đã giành được 18 huy chương (4 Vàng, 8 Bạc, 6 Đồng), trong số 4 HCV thì VĐV Hoàng Hữu Tuyên giành 2 HCV ở cự ly 50m và 100m ếch lứa tuổi 55-59 nam; VĐV Nguyễn Thị Son giành HCV cự ly 50m tự do lứa tuổi 55-59 nữ và VĐV Bùi Thị Lưu giành HCV cự ly 50m bướm lứa tuổi 45-49 nữ…

Với thành tích trên đoàn Quảng Ninh giành vị trí thứ 6/19 đoàn dự giải.