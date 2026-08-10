Bế mạc giải Khiêu vũ thể thao và Thể thao-Nghệ thuật tỉnh

Tối 9/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao và các loại hình Thể thao - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2026 đã khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

Giải năm nay thu hút gần 900 VĐV của 73 đoàn, CLB, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Ở môn Khiêu vũ thể thao (DanceSport), Ban Tổ chức trao huy chương ở hai hệ Latin và Standard, với các nội dung thi đấu dành cho nhiều nhóm tuổi, từ nhi đồng đến cao niên.

Ban Tổ chức trao cúp toàn đoàn cho các đội thi đấu tốt, có đóng góp lớn cho sự thành công của giải đấu.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thể thao - nghệ thuật như Dân vũ, Zumba Fitness, Khiêu vũ hiện đại, Hip hop, Shuffle Dance, Aerobic thẩm mỹ, Yoga, Múa, Showcase Pro... với các hình thức đồng diễn và thi đơn.

Ghi nhận thành tích thi đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng toàn đoàn cho những đơn vị có thành tích xuất sắc. Trong đó, 3 giải Nhất toàn đoàn thuộc về CLB Cường Anh Đông Triều (phường Mạo Khê), Trường Tiểu học Trới (phường Hoành Bồ) và Thanh Hằng Belly Dance (phường Uông Bí). Các giải tập thể khác được trao cho các CLB trong và ngoài tỉnh như Thăng Long (Hà Nội), Nam Anh Dance Center, CLB Nam Anh (cùng ở Hải Phòng), Star Kids Quảng Yên...

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi Khiêu vũ hiện đại có thành tích xuất sắc.

Giải góp phần thúc đẩy phong trào Khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các CLB, VĐV Quảng Ninh với các CLB, VĐV đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.