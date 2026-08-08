Gần 900 VĐV tranh tài tại Giải Khiêu vũ thể thao - nghệ thuật tỉnh mở rộng

Sáng 8/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao - nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút 869 vận động viên của 73 đoàn tham gia tranh tài.
Đây là một trong những giải khiêu vũ thể thao có quy mô lớn được tổ chức tại Quảng Ninh, với hệ thống nội dung phong phú, dành cho nhiều nhóm tuổi, từ nhi đồng, thiếu nhi, thiếu niên, U21, thanh niên đến trung niên, cao niên. Giải diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các vận động viên đến từ các câu lạc bộ, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.
Ở môn Khiêu vũ thể thao (Dance Sport), các vận động viên tranh tài ở hai hệ Latin và Standard với nhiều hạng thi đấu khác nhau, luật thi đấu và chấm điểm được áp dụng theo quy định của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF). Bên cạnh đó, giải mở rộng các nội dung thi đấu và biểu diễn như dân vũ, Zumba Fitness, khiêu vũ hiện đại, Hip hop, Shuffle Dance, Aerobic thẩm mỹ, Yoga, múa, Showcase Pro...
Việc mở rộng đối tượng, nhóm tuổi và loại hình thi đấu tạo điều kiện để các vận động viên, câu lạc bộ giao lưu, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Thông qua giải, ngành thể thao có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện những vận động viên có năng khiếu chuẩn bị lực lượng tham dự Giải Khiêu vũ thể thao toàn quốc và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026.
Theo chương trình, sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu tiếp tục diễn ra trong ngày 8 và kết thúc vào ngày 9/8.