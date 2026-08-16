Phường Quang Hanh đoạt Nhất toàn đoàn môn Điền kinh Đại hội Thể dục thể thao 2026

Chiều 16/8, tại Khu liên hợp Thể thao tỉnh (phường Tuần Châu), môn Điền kinh trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, đã kết thúc. Với 5 HCV, phường Quang Hanh giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Sau 3 ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã trao 29 bộ huy chương, gồm 20 bộ huy chương cá nhân và 9 bộ huy chương tiếp sức.

Các VĐV thi đấu ở nhiều nội dung như: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m và các cự ly dài; nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ cùng các nội dung tiếp sức.

Chiều ngày 16/8 diễn ra các nội dung thi đấu tiếp sức cự ly 4x800m nam và các nội dung chung kết của môn Điền kinh.

Phường Quang Hanh dẫn đầu bảng tổng sắp với 5 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân và 1 HCV tiếp sức. Phường Mạo Khê xếp thứ nhì với 4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ; phường Đông Triều đứng thứ ba với 4 HCV, 1 HCB.

Bên cạnh ba đơn vị dẫn đầu, nhiều địa phương cũng giành kết quả nổi bật: Đặc khu Cô Tô đoạt 3 HCV cá nhân; phường Móng Cái 1 giành 2 HCV, 4 HCB; xã Quảng Hà giành 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ; phường Liên Hòa đoạt 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở nội dung 5.000m nữ.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở nội dung hỗn hợp 4x200m.

Môn Điền kinh thu hút 254 VĐV của 35 địa phương tham gia. Các nội dung được tổ chức tại sân điền kinh, Khu liên hợp Thể thao tỉnh, dưới sự điều hành của 32 trọng tài do Ban Tổ chức phân công.

BTC trao giải toàn đoàn cho các đội xuất sắc nhất ở môn Điền kinh.

Qua giải đấu, nhiều VĐV đã thể hiện tốt khả năng chuyên môn và tinh thần thi đấu quyết tâm, góp phần phản ánh sự phát triển của phong trào điền kinh tại các địa phương. Đây cũng là dịp để ngành thể thao phát hiện, tuyển chọn những gương mặt triển vọng, bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh.