Nhiều hoạt động thể thao hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Từ ngày 13 đến 30/8/2026, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thiết thực hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 12/8/2026 của UBND tỉnh, các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và du khách; đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vị thế, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu phát triển của Quảng Ninh.

Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo khí thế phấn khởi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, gồm các hoạt động cấp tỉnh, cấp tỉnh mở rộng và các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội và các câu lạc bộ thể thao. Đối tượng tham gia gồm đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, vận động viên, cùng nhân dân và du khách.

Trong đợt cao điểm, nhiều hoạt động thể thao cấp tỉnh, cấp tỉnh mở rộng được tổ chức tại các địa điểm trên địa bàn phường Hạ Long và phường Tuần Châu. Đáng chú ý, môn Điền kinh Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ X diễn ra từ ngày 13 đến 16/8 tại Sân Điền kinh, Khu Liên hợp thể thao tỉnh; môn Việt dã diễn ra ngày 18-19/8; môn Pickleball từ ngày 20-23/8 tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao, phường Tuần Châu.

Môn Điền kinh Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 diễn ra từ ngày 13-16/8 tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh.

Bên cạnh đó, Giải vô địch Voivinam miền Bắc năm 2026 được tổ chức từ ngày 27 đến 30/8 tại phường Hạ Long.

Ngày 30/8, chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026 được triển khai tại điểm cấp tỉnh ở khu vực Bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long và 48 điểm tại trung tâm các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn tỉnh Quảng Ninh mở rộng diễn ra từ ngày 25 đến 31/8 tại phường Hạ Long.

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức ngày 30/8 tại 48 điểm ở các xã, phường, đặc khu và điểm cấp tỉnh tại khu vực Bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu mỗi xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động thể dục, thể thao, phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm văn hóa và nhu cầu của nhân dân. Các địa phương được khuyến khích tổ chức giải thể thao quần chúng, hội thao, giao lưu thể thao; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đồng diễn thể dục, dân vũ, yoga, bóng chuyền hơi, cầu lông, pickleball, kéo co, chạy phong trào, đi bộ và các môn thể thao dân tộc, truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Ninh hướng tới tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, gắn thể thao với văn hóa, du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương và các hoạt động cộng đồng; qua đó giới thiệu hình ảnh Quảng Ninh - Thành phố trực thuộc Trung ương năng động, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, góp phần thu hút du khách, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội.

Các hoạt động thể thao quần chúng được khuyến khích tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tổ chức các hoạt động, công tác tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở. Các sản phẩm truyền thông được tăng cường nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện tích cực, giá trị văn hóa, thể thao, du lịch và những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh.

Với quy mô rộng khắp, nội dung đa dạng và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, chuỗi hoạt động thể dục, thể thao góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm phát triển trong giai đoạn mới, thiết thực chào mừng dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.