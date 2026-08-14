Phường Hà Tu khai mạc Giải bóng đá nhi đồng năm 2026

Chiều 14/8, tại phường Hà Tu, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Hà Tu tổ chức khai mạc Giải bóng đá nhi đồng phường Hà Tu năm 2026.

Quang cảnh khai mạc giải bóng đá nhi đồng phường Hà Tu năm 2026.

Tham dự giải có 8 đội bóng, với 96 vận động viên, đại diện cho 8 khu phố trên địa bàn phường. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng giành quyền vào bán kết để tranh 2 suất vào chung kết. Giải diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 20/8/2026, lễ bế mạc và trao giải được tổ chức sau trận chung kết.

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu Đào Ngọc Giáp trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham dự giải.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa Đội bóng nhi đồng khu Hà Tu 4 và khu Hà Tu 5.

Giải bóng đá nhi đồng phường Hà Tu năm 2026 là hoạt động thiết thực trong chương trình sinh hoạt hè, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng; đồng thời khuyến khích các em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe. Qua đó, giải góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao tại khu dân cư và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn phường.