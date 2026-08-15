Hội thao Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/8, Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thao năm 2026, với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ các đơn vị trong khối.

Các đội tranh tài ở môn kéo co.

Tham gia hội thao có các đội thi đấu của các đơn vị: Chi cục Hải quan khu vực VIII; Công an tỉnh; Thuế tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh... Các vận động viên tranh tài ở 2 môn: Pickleball và kéo co.

Với tinh thần đoàn kết, tích cực, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh đến cổ vũ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết quả, ở môn kéo co, Chi cục Hải quan khu vực VIII giành giải Nhất; Công an tỉnh giành giải Nhì; đồng giải Ba thuộc về Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giành giải phong cách; Cục Thi hành án dân sự tỉnh giành giải Fair Play.

Ở môn Pickleball, Công an tỉnh giành giải Nhất nội dung đôi nam; Chi cục Hải quan khu vực VIII giành giải Nhất nội dung đôi nam - nữ.

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (1945-2026); 81 năm Ngày truyền thống ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026), Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2026). Đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối, hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.