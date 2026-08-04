Bài thơ "Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên" của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt (Trường THCS Trới) là một bản hợp xướng tự hào, tái hiện trọn vẹn khí thế vươn mình mạnh mẽ của vùng đất mỏ trong thời kỳ mới. Điệp khúc "Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên" vang lên xao xuyến như một lời đáp từ kiêu hãnh của một đô thị hội tụ đầy đủ bản lĩnh, kỷ cương và lòng hào sảng. Không chỉ kế thừa tinh thần tự cường kiến tạo từ những tầng than sâu hay sức mạnh bền vững của lòng dân, bài thơ còn thổi vào sức sống thời đại với tư duy công nghệ số và tầm nhìn quy hoạch chiến lược đột phá (3 hành lang, 4 vùng, 5 trung tâm).
Giữa không gian xanh thắm của di sản vịnh biển, hình ảnh "cánh buồm thắm đỏ" vươn khơi chính là biểu tượng cho tư thế sẵn sàng nhận lãnh sứ mệnh đầu tàu, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thênh thang, giàu mạnh và văn minh.
QUẢNG NINH NGHE ĐẤT NƯỚC GỌI TÊN
Nguyễn Thị Nguyệt
Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên
Nghe gió đại dương thức mùa từ sóng biếc
Tầng than sâu, mạch lửa ngầm da diết
Bản lĩnh, Tự cường - vượt khó để đi lên
Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên
Đoàn kết, Kỷ cương, Nghĩa tình, Hào sảng
Điểm tựa niềm tin, thước đo của Đảng
Là lòng dân - như gốc rễ, vững bền
Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên
Công nghệ số mở ra guồng quay mới
Tri thức, con người mở ra thế giới
Những con tàu theo cửa ngõ vươn xa
Thành phố mình là nụ, là hoa
Là những bàn tay chắt chiu từng quả ngọt
Cần mẫn góp cho đời từng giọt mật
Ươm mầm xanh, vun đắp những công trình
Năng động, tự tin, sáng tạo, văn minh
“Ba hành lang”(1) mở con đường đi tới
“Bốn vùng”(2) đất hòa chung dòng chảy mới
“Năm trung tâm”(3) khơi sáng những bến bờ
Thành phố mình vốn đẹp tựa trang thơ
Nghe lấp lánh niềm vui trong ánh mắt
Thành phố xanh, hiện đại, giàu bản sắc
Đang gần hơn trong nhịp bước thênh thang.
Tháng tám về, tháng tám gọi mùa sang
Nghe háo hức em nhắc tên thành phố
Bên vịnh xanh một cánh buồm thắm đỏ
Quảng Ninh sẵn sàng - đất nước gọi tên!
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(1,2,3) Cấu trúc "3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội, 5 trung tâm động lực" là mô hình không gian quy hoạch chiến lược mới của Quảng Ninh nhằm chuyển đổi sang mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm theo không gian chức năng.