Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên

Bài thơ "Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên" của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt (Trường THCS Trới) là một bản hợp xướng tự hào, tái hiện trọn vẹn khí thế vươn mình mạnh mẽ của vùng đất mỏ trong thời kỳ mới. Điệp khúc "Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên" vang lên xao xuyến như một lời đáp từ kiêu hãnh của một đô thị hội tụ đầy đủ bản lĩnh, kỷ cương và lòng hào sảng. Không chỉ kế thừa tinh thần tự cường kiến tạo từ những tầng than sâu hay sức mạnh bền vững của lòng dân, bài thơ còn thổi vào sức sống thời đại với tư duy công nghệ số và tầm nhìn quy hoạch chiến lược đột phá (3 hành lang, 4 vùng, 5 trung tâm).

Giữa không gian xanh thắm của di sản vịnh biển, hình ảnh "cánh buồm thắm đỏ" vươn khơi chính là biểu tượng cho tư thế sẵn sàng nhận lãnh sứ mệnh đầu tàu, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thênh thang, giàu mạnh và văn minh.

Chiều Hạ Long. Ảnh: Bùi Xuân Hoàng

QUẢNG NINH NGHE ĐẤT NƯỚC GỌI TÊN

Nguyễn Thị Nguyệt

Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên

Nghe gió đại dương thức mùa từ sóng biếc

Tầng than sâu, mạch lửa ngầm da diết

Bản lĩnh, Tự cường - vượt khó để đi lên

Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên

Đoàn kết, Kỷ cương, Nghĩa tình, Hào sảng

Điểm tựa niềm tin, thước đo của Đảng

Là lòng dân - như gốc rễ, vững bền

Quảng Ninh nghe đất nước gọi tên

Công nghệ số mở ra guồng quay mới

Tri thức, con người mở ra thế giới

Những con tàu theo cửa ngõ vươn xa

Thành phố mình là nụ, là hoa

Là những bàn tay chắt chiu từng quả ngọt

Cần mẫn góp cho đời từng giọt mật

Ươm mầm xanh, vun đắp những công trình

Năng động, tự tin, sáng tạo, văn minh

“Ba hành lang”(1) mở con đường đi tới

“Bốn vùng”(2) đất hòa chung dòng chảy mới

“Năm trung tâm”(3) khơi sáng những bến bờ

Thành phố mình vốn đẹp tựa trang thơ

Nghe lấp lánh niềm vui trong ánh mắt

Thành phố xanh, hiện đại, giàu bản sắc

Đang gần hơn trong nhịp bước thênh thang.

Tháng tám về, tháng tám gọi mùa sang

Nghe háo hức em nhắc tên thành phố

Bên vịnh xanh một cánh buồm thắm đỏ

Quảng Ninh sẵn sàng - đất nước gọi tên!

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(1,2,3) Cấu trúc "3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội, 5 trung tâm động lực" là mô hình không gian quy hoạch chiến lược mới của Quảng Ninh nhằm chuyển đổi sang mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm theo không gian chức năng.