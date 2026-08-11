Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata: “Quảng Ninh đẹp quá, rất đẹp!”

Hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam đang diễn ra với những trải nghiệm đầu tiên của hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Quảng Ninh, nơi mở đầu hành trình từ ngày 8/8 đến 12/8, đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata lần đầu có dịp khám phá Vịnh Hạ Long, tìm hiểu văn hóa và gặp gỡ những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân dịp này, phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với cô.

- Chào mừng bạn đến với Quảng Ninh, Việt Nam! Bạn cảm thấy thế nào khi đến đây? + Đây là lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh. Trong những ngày đầu tiên, chúng tôi lưu trú tại InterContinental Ha Long Bay Resort, tôi thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp nơi đây. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt ngắm nhìn một cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời như vậy. Mọi thứ thật đặc biệt. Tôi hy vọng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu, trải nghiệm sâu hơn về văn hóa và con người Quảng Ninh cũng như Việt Nam trong những ngày tới. - Trước khi đến Quảng Ninh, bạn đã biết những gì về Vịnh Hạ Long? + Thành thật mà nói, những gì tôi biết trước tiên chủ yếu là về vẻ đẹp thiên nhiên của Vịnh Hạ Long. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng rất quan tâm đến con người và ẩm thực Quảng Ninh, ẩm thực Việt Nam - những điều mà tôi đang háo hức được trải nghiệm trong hành trình lần này. Đây mới là những ngày đầu tiên, trong khi hành trình phía trước còn rất dài. Vì vậy, tôi đang rất hào hứng và luôn mở lòng, cởi mở cả trái tim lẫn tâm trí để đón nhận những trải nghiệm và khám phá thêm nhiều khía cạnh khác nhau của Việt Nam.

- Nếu chỉ dùng một vài từ để giới thiệu Quảng Ninh với thế giới, bạn sẽ nói gì?

+ Tôi vừa học được một cụm từ tiếng Việt là “Đẹp quá!”. Quảng Ninh đẹp quá, rất đẹp!

Miss World 2025 bên Vịnh Hạ Long.

- Khi biết Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73, cảm xúc của bạn và các thí sinh như thế nào?

+ Tôi tin rằng khi tất cả chúng tôi biết Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 73, ai cũng vô cùng hào hứng. Ở quê hương tôi - Thái Lan, Việt Nam vốn đã rất nổi tiếng và được biết đến như một trong những cường quốc sắc đẹp. Tôi tin nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng có những ấn tượng tương tự về Việt Nam.

Việt Nam cũng được biết đến với những di sản thế giới tuyệt đẹp như Vịnh Hạ Long ngay tại Quảng Ninh. Nhưng với tôi, người đến từ một quốc gia láng giềng thì cảm xúc về Việt Nam còn có nhiều điều đặc biệt hơn.

Chúng tôi từng nghe về áo dài, nón lá. Chúng tôi đã nghe về phở và Vịnh Hạ Long. Nhưng tôi cho rằng sức mạnh mềm của Việt Nam vượt xa những gì thế giới có thể nhìn thấy, không chỉ là trang phục khoác lên mình hay món ăn mà chúng ta thưởng thức. Đó là tinh thần Việt Nam, là sự kiên cường và sự đón tiếp ấm áp của những con người luôn rộng mở vòng tay, chân thành chào đón bất kỳ ai đặt chân đến đất nước này.

Tôi tin rằng, với tư cách là các thí sinh và cũng là đại diện của Miss World, chúng tôi có thể giúp thế giới nhìn thấy Việt Nam tuyệt vời đến nhường nào trên nhiều phương diện.

Miss World 2025 tại sân khấu nhạc nước Halo Bay show.

- Bạn muốn nhắn gửi điều gì tới các thí sinh để họ có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian ở Việt Nam và khám phá chính mình?

+ Điều quan trọng nhất tôi muốn các bạn ghi nhớ là hãy luôn vui vẻ, mở lòng và đón nhận mọi trải nghiệm tại Việt Nam. Tôi tin rằng với tư cách là quốc gia đăng cai, Việt Nam đã chuẩn bị rất nhiều điều tuyệt vời dành cho các thí sinh. Vì vậy, điều các bạn cần làm là tận hưởng trọn vẹn những kỷ niệm, trải nghiệm và cảm xúc chỉ có thể tìm thấy ở Việt Nam. Hãy lưu giữ những khoảnh khắc ấy như những ký ức đẹp suốt cuộc đời và chia sẻ những câu chuyện của mình với mọi người khi trở về quê hương.

BTC và các thí sinh Miss World 2026 thăm Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh ngày 9/8.

- Miss World không chỉ đề cao vẻ đẹp ngoại hình mà còn gắn với thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”. Theo bạn, “mục đích” ấy được thể hiện như thế nào?

+ Với khái niệm “mục đích”, mỗi người có thể có một cách nhìn khác nhau. Nhưng điểm chung của tất cả chúng tôi là mong muốn tạo ra những điều tốt đẹp và đóng góp cho cộng đồng, dù ở quê hương hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngay lúc này, hơn 100 thí sinh đến từ nhiều quốc gia đang có mặt tại Việt Nam và chúng tôi có cơ hội được kết nối, sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Còn về mục đích sống, mỗi người có những mục tiêu riêng. Nhưng tôi tin tất cả chúng tôi đều có chung mong muốn được cống hiến cho những người xung quanh, góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn và lan tỏa những giá trị tích cực ấy đến nhiều nơi trên thế giới.

- Được biết là bạn rất quan tâm đến giáo dục. Theo bạn, giáo dục có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ mà chúng ta đã gặp tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh ngày 9/8 vừa rồi?

Miss World 2025 đại diện Tổ chức Miss World trao tặng các phần quà tới Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

+ Tôi tin rằng ai cũng đồng ý rằng giáo dục là một nền tảng quan trọng của cuộc sống. Đó là bệ phóng để trẻ em phát triển và trở thành những người trưởng thành, đóng góp cho xã hội. Giáo dục có vai trò rất lớn trong việc định hình thế hệ trẻ và giúp các em phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Với tôi, giáo dục rất quan trọng, nhưng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho tất cả trẻ em cũng quan trọng không kém. Chúng tôi đã gặp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các em nhỏ khuyết tật bẩm sinh. Như tôi đã chia sẻ, đôi khi bình đẳng cần đi cùng với sự hỗ trợ công bằng. Có những người cần được hỗ trợ nhiều hơn để cảm thấy mình được ghi nhận và thực sự là một phần của cộng đồng. Đó là điều tôi luôn sẵn lòng thực hiện và tôi tin rằng rất nhiều người, đặc biệt những người có mặt ở đây, cũng sẵn sàng đồng hành cùng các em. Điều quan trọng là mỗi đứa trẻ đều có cơ hội lớn lên như bao người khác, có quyền được ước mơ và theo đuổi những điều mình mong muốn trong cuộc sống.

Các người đẹp tặng quà trẻ em Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh.

- Sau chuyến thăm tới Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh, cùng với những món quà, bạn muốn gửi gắm điều gì đến các em nhỏ để truyền cảm hứng cho các em?

+ Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ với tôi và các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ giúp các em mở rộng tầm nhìn và nhận ra rằng thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều đang chờ đón. Điều quan trọng nhất tôi muốn các em hiểu là các em hoàn toàn có quyền ước mơ, có thể đặt ra mục tiêu cho cuộc sống và nỗ lực để thực hiện những điều mình mong muốn, bất kể các em sinh ra hay lớn lên trong hoàn cảnh nào.

- Cảm giác của bạn khi đội chiếc vương miện đăng quang như thế nào? Nó có nặng không?

+ Không, nó không nặng đâu! Mọi thứ khi ấy đều thật đặc biệt. Nhưng đồng thời, chiếc vương miện cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”.

- Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ!