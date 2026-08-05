Cánh buồm đỏ Quảng Ninh

Hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tác giả Tuấn Điệp đã cảm xúc sáng tác bài thơ "Cánh buồm đỏ Quảng Ninh".

Bài thơ là cảm xúc dạt dào của tác giả, ngợi ca vẻ đẹp cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ của vùng đất Mỏ anh hùng. Lấy hình ảnh "cánh buồm đỏ" làm biểu tượng trung tâm - một cánh buồm dệt nên từ sức trẻ, mồ hôi và lòng sắt son với Đảng, với dân - bài thơ mở ra bức tranh thiên nhiên Đông Bắc rạng rỡ, nơi kỳ quan Vịnh Hạ Long hòa quyện cùng không gian linh thiêng của Yên Tử.

Qua những vần thơ giàu hình ảnh và nhịp điệu dồn dập như sóng biển, tác giả không chỉ khắc họa hành trình gian lao "than hóa lửa, đá hóa đường" của các thế hệ đi trước, mà còn khẳng định vị thế tiên phong, năng động của Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Bài thơ là tiếng lòng tự hào, là niềm tin yêu tha thiết gửi trọn vào tương lai rạng ngời của đất và người nơi đây.

Chiều hè trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Bùi Xuân Hoàng

CÁNH BUỒM ĐỎ QUẢNG NINH

Tuấn Điệp

Một cánh buồm không dệt bằng lụa đỏ

Mà dệt bằng triệu sức thanh xuân

Bao năm tháng sáng ngời đất Mỏ

Luôn sắt son tình Đảng, nghĩa Dân

Buồm thức dậy giữa bình minh Đông Bắc

Đón mặt trời từ phía Vịnh Hạ Long

Biển mở rộng như cánh tay Tổ quốc

Nâng Quảng Ninh cùng tầm vóc non sông.

Không ai thấy những đường kim của gió

Chỉ thấy buồm mỗi sớm lại vươn cao

Không ai thấy những bàn tay lặng lẽ

Từng con đường, ngõ phố đẹp sao.

Than hóa lửa, lửa hóa thành khát vọng

Đá hóa đường, đường trải tới chân mây

Đảo nối đảo, những nhịp cầu xa rộng

Cánh chim mang ánh sáng mỗi ngày.

Di sản thức trong tiếng chuông Yên Tử

Biển ngân xanh giữa kỳ quan đất trời

Những đoàn tàu mở năm châu cửa biển

Đánh thức mùa hội nhập ở muôn nơi.

Đừng gọi đó chỉ màu cờ Tổ quốc

Hay nắng chiều nhuộm đỏ cánh buồm xa

Đó là sắc của triệu người tiếp bước

Lấy mồ hôi viết tiếp những bài ca.

Hôm nay đó, từ bến bờ Đông Bắc

Tổ quốc gọi tên thành phố tự hào

Bao ước nguyện cha ông gửi gắm

Cánh buồm càng căng gió vươn cao.

Ta mải ngắm biển trời rạng rỡ

Quảng Ninh thân yêu, thành phố anh hùng

Luôn đổi mới, đi đầu trong sóng gió

Nên cơ đồ mắt lệ rưng rưng.

Bao lớp người giữ rừng, giữ biển

Giữ cánh buồm luôn căng gió vươn khơi

Dưới cờ Đảng vững vàng đi tới

Xây tương lai thành phố rạng ngời.

Đẹp vô cùng, Quảng Ninh mến yêu ơi!