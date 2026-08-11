Các thí sinh tích cực tập luyện cho đêm khai mạc Miss World 2026

Ngày 11/8, các thí sinh Miss World 2026 tích cực tập luyện, tập trung hoàn thiện các kỹ năng trình diễn, chuẩn bị cho đêm khai mạc cuộc thi tại Quảng Ninh.

Các thí sinh được ê-kíp chuyên môn của Ban Tổ chức hướng dẫn các kỹ năng trình diễn trên sân khấu.

Theo đó, ê-kíp chuyên môn của Ban Tổ chức trực tiếp hướng dẫn các thí sinh kỹ năng catwalk với nhiều loại trang phục, từ áo dài truyền thống Việt Nam đến váy dạ hội. Đồng thời hướng dẫn cách di chuyển, tạo dáng, tương tác và xử lý đội hình tạo sự phối hợp nhịp nhàng trong từng phần trình diễn. Sự tập trung, hào hứng của các người đẹp tạo nên không khí tập luyện khẩn trương, tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt, phần trình diễn áo dài nhận được sự quan tâm của các thí sinh. Trong tà áo dài Việt Nam, các người đẹp được hướng dẫn cách di chuyển, tạo dáng và thể hiện thần thái phù hợp, qua đó tôn lên vẻ duyên dáng, thanh lịch của trang phục truyền thống.

Các thí sinh tập trung lắng nghe hướng dẫn để có những màn trình diễn tự tin, duyên dáng trong đêm khai mạc Miss World 2026.

111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng xuất hiện trong màn trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ, di sản và những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia có thí sinh tham dự Miss World 2026, tạo nên một màn trình diễn đa sắc màu văn hóa.

Đêm khai mạc Miss World 2026 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/8 tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy). Chương trình dự kiến thu hút 10.000 đại biểu, người dân và du khách tham gia.