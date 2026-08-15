Chương trình nghệ thuật “Mùa thu Cách mạng” - Lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển

Tối 15/8, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Mùa thu Cách mạng”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9 (1945-2026).

Các đại biểu và nhân dân dự chương trình nghệ thuật.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, kênh phát thanh QNR và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình quy tụ gần 80 ca sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến như: NSND Hồng Hạnh, NSƯT Hoàng Tùng, Trọng Tấn, Vũ Tấn Đạt, Đức Lương, Đức Bắc, Huy Anh, Thanh Tâm, Hồng Nhung, Bảo Ngọc...

Hợp xướng “Mười chín tháng Tám - Lá cờ Đảng” vang lên hào hùng, mở đầu chương trình.

Tiết mục do NSƯT Hoàng Tùng và hợp xướng Khoa Sư phạm âm nhạc, Trường Đại học Hạ Long thể hiện.

Chương trình gồm 3 chương: “Mùa thu lịch sử”, “Bản hùng ca Vùng mỏ bất khuất” và “Quảng Ninh - rạng rỡ mùa thu mới”, được kết cấu như một câu chuyện xuyên suốt từ lịch sử đến hiện tại, qua đó gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của tinh thần cách mạng trong từng bước phát triển của Quảng Ninh hôm nay, từ mùa thu lịch sử đến mùa thu của kỷ nguyên mới.

Đan xen các tiết mục nghệ thuật là những phóng sự tái hiện những dấu mốc, chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh, giúp khán giả nhìn lại hành trình đổi thay của quê hương, qua đó bồi đắp niềm tự hào và tình yêu đối với Quảng Ninh.

Giai điệu hào sảng, đầy khí thế của ca khúc "Tôi là người thợ lò" do tam ca nam Đức Lương, Đức Bắc, Quang Ước thể hiện.

Ca khúc "Đông Triều quê ta" khắc họa vùng đất cửa ngõ phía Tây của tỉnh với truyền thống, lịch sử văn hóa lâu đời.

Nếu các ca khúc “Tôi là người thợ lò”, “Đảng là mùa xuân người thợ”, “Khúc tráng ca núi Bài Thơ”, “Quảng Ninh quê tôi”, “Đất mỏ anh hùng”... gợi nhắc những năm tháng hào hùng, những giá trị truyền thống được hun đúc qua lớp lớp thế hệ con người Vùng mỏ, thì các ca khúc “Tự hào lắm Quảng Ninh mến yêu”, “Quảng Ninh khát vọng vươn xa”, “Quảng Ninh tiến vào kỷ nguyên mới”... lại mang đến nhịp điệu trẻ trung, tươi mới, khắc họa diện mạo một Quảng Ninh năng động, đổi mới và tràn đầy khát vọng vươn lên.

Ca sĩ Trọng Tấn mang đến những giai điệu hào hùng của “Đường chúng ta đi”.

Ca sĩ Tấn Đạt thể hiện ca khúc “Đảng là mùa xuân người thợ” do nhạc sĩ Đỗ Hòa An sáng tác - giai điệu thân quen đã đi cùng năm tháng, gắn bó với bao thế hệ người thợ Vùng mỏ.

Sự hòa quyện giữa những giai điệu đi cùng năm tháng và thanh âm đương đại, “Mùa thu Cách mạng” mang đến một không gian nghệ thuật ấn tượng, giàu cảm xúc. Qua các tiết mục, tinh thần cách mạng, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ và niềm tin son sắt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh với Đảng, Bác Hồ kính yêu được khắc họa rõ nét. Từ những giá trị được hun đúc qua lịch sử, Quảng Ninh hôm nay tiếp tục phát huy nội lực, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển xứng tầm cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc và cả nước, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố hiện đại, năng động, phát triển bền vững.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026, mỗi tháng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ sản xuất một chương trình nghệ thuật với những chủ đề riêng, góp phần tạo thêm những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh đặc sắc tại chương trình:

Ca khúc "Khúc tráng ca trên núi Bài Thơ" do nhạc sĩ Lê Đăng Vệ sáng tác.

Ca khúc "Đất mỏ anh hùng" tiếp nối mạch tự hào về quê hương Quảng Ninh từ lịch sử cho đến chặng đường phát triển hôm nay.

Sâu lắng và xúc động, ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” qua giọng ca NSND Hồng Hạnh đã mang đến những cung bậc cảm xúc lắng đọng, chan chứa tình yêu và lòng kính trọng dành cho Bác Hồ.

Giai điệu rộn ràng, vui tươi của ca khúc "Tự hào lắm Quảng Ninh mến yêu" do đội nghệ thuật măng non, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh biểu diễn.

Liên khúc “Xuống chợ mùa yêu” - “Đi giữa trời rực rỡ” mang đến sắc tươi mới, hòa quyện nét đẹp văn hóa các dân tộc vùng cao.

“Tôi về đây nghe sóng” của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang âm hưởng khỏe khoắn, gợi lên tình yêu với biển trời quê hương.

Ca khúc "Quảng Ninh khát vọng vươn cao" do ca sĩ Hồng Nhung và Đức Mạnh thể hiện, lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh trong chặng đường mới.