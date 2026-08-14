Tối 15/8, Báo và PTTH Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mùa thu Cách mạng”

Vào 20h10 ngày 15/8, tại Trường quay S8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Mùa thu Cách mạng”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9 (1945-2026).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, kênh phát thanh QNR và livestream trên fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Chương trình được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp các tiết mục nghệ thuật được đầu tư về nội dung và hình thức. Với 3 chương: “Mùa thu lịch sử”, “Bản hùng ca vùng mỏ bất khuất” và “Quảng Ninh - rạng rỡ mùa thu mới”, chương trình được kết cấu xuyên suốt như một câu chuyện từ lịch sử đến hiện tại, qua đó gửi gắm thông điệp: Mùa thu Cách mạng vẫn đang tiếp nối trong từng bước phát triển của Quảng Ninh hôm nay, từ mùa thu lịch sử đến mùa thu của kỷ nguyên mới.

Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình khắc họa truyền thống cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ, đồng thời thể hiện niềm tin son sắt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Từ nền tảng truyền thống ấy, Quảng Ninh đang quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển xứng tầm cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc và cả nước, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố hiện đại, năng động, phát triển bền vững.

Tham gia chương trình có gần 80 ca sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến như NSND Hồng Hạnh, NSƯT Hoàng Tùng, Trọng Tấn, Vũ Tấn Đạt, Đức Lương, Đức Bắc, Huy Anh, Thanh Tâm, Hồng Nhung, Bảo Ngọc...

Chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện những dấu son lịch sử, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng và khơi dậy khát vọng xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong mùa thu mới.