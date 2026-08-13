Mẹ vẫn ngồi tựa cửa chờ con

Trong dòng chảy của văn học cách mạng Việt Nam, chủ đề chiến tranh và người lính luôn gắn liền với hình ảnh những người mẹ – những hậu phương lớn âm thầm gánh chịu mọi mất mát, hy sinh.

Bài thơ "Mẹ vẫn ngồi tựa cửa chờ con" của tác giả Phạm Công Hương là một khúc ca nghẹn ngào, tràn đầy tình mẫu tử thiêng liêng. Không dùng những từ ngữ hoa mỹ hay kịch tính hóa nỗi đau, bài thơ đi thẳng vào lòng người bằng thứ ngôn ngữ giản dị, mộc mạc như lời ru, khắc họa hành trình ngóng trông mòn mỏi và giây phút đoàn tụ đẫm nước mắt giữa người mẹ già và đứa con liệt sĩ trở về...

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, Quân khu 3 và thân nhân gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Thiếu úy Ngô Khang Cán, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, hy sinh tại Quảng Ninh năm 1982, về quê hương Cao Bằng, ngày 4/8/2026. Ảnh: Trúc Linh

MẸ VẪN NGỒI TỰA CỬA CHỜ CON

Phạm Công Hương

Bao nhiêu năm mẹ mơ đón con về

Dù hình hài không còn nguyên vẹn nữa

Dẫu kỷ vật chỉ là cây bút nhỏ

Con hãy về, Mẹ vẫn nhận ra con.

Bao năm dài mẹ khắc khoải ngóng trông

Con đã về trong giấc mơ của mẹ

Hình bóng con vẫn như ngày thơ bé

Mẹ ôm vào lòng ru khẽ: À ơi...

Có một thời đạn lạc, bom rơi

Lũ các con rời vòng tay của mẹ

Nối nghiệp cha, trở thành người chiến sĩ

Mẹ đêm ngày tựa cửa ngóng chờ con.

Để một ngày tim mẹ chợt héo hon

Con không về khi chiến tranh không còn nữa

Mảnh giấy báo tin tên con - người liệt sĩ

Đồng đội mang về cho mẹ một niềm đau.

Mẹ không tin, mẹ chẳng tin đâu

Con của mẹ chắc đang làm nhiệm vụ

Xong việc rồi hãy về ngay con nhé

Dù chỉ là hư ảo bóng hình con.

Mấy hôm rày mẹ máy mắt nhiều hơn

Con chim đầu nhà báo tin có khách

Ngọn đèn dầu bao đêm dài mẹ thắp

Chợt đậu hoa tàn... con về phải không con?

Và hôm nay mẹ đã thỏa ước mong

Đồng đội đưa con trở về bên mẹ

Dưới quân kỳ con nằm yên lặng lẽ

Nước mắt nhòa, mẹ thỏa nỗi chờ mong.

Con đã về với miền đất cha ông

Đã trọn giấc mơ bao đêm dài của mẹ

Con hãy ngủ ngon, ngủ ngoan con nhé

Đất mẹ ôm con vào lòng, che chở cho con!