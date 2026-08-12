Vân Đồn thăng hoa

Bài thơ "Vân Đồn thăng hoa" của tác giả Quản Minh Cường là một bức tranh toàn cảnh bằng thơ lục bát, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, bề dày lịch sử - văn hóa cùng khí thế bứt phá mạnh mẽ của vùng đất biển đảo Vân Đồn (Quảng Ninh).

Bằng thể thơ lục bát nhịp nhàng, bài thơ đã khắc họa quần thể biển đảo thơ mộng với vũng vịnh Bái Tử Long, bãi biển Quan Lạn, Minh Châu, đảo Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi cùng các địa danh như cảng Cái Rồng, động Phượng Hoàng. Đồng thời, gợi nhớ Thương cảng cổ Vân Đồn lừng danh trong lịch sử, chiến công chống quân Nguyên Mông oai hùng của dân tộc; nét tĩnh lặng, linh thiêng của chùa Cái Bầu; khắc họa hình ảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn, tuyến cao tốc chiến lược, khẳng định vị thế của một Khu kinh tế năng động đang "cất cánh" cùng bình minh.

Điểm thành công lớn nhất của bài thơ là khả năng thu trọn chiều dài lịch sử và chiều rộng không gian chỉ trong 24 câu thơ lục bát. Tác giả không miêu tả Vân Đồn như một danh thắng đứng yên trong quá khứ, mà đặt nó trong sự vận động liên tục của quá khứ, hiện tại và tương lai…

Một góc đặc khu Vân Đồn hôm nay. Ảnh: Đỗ Phương

VÂN ĐỒN THĂNG HOA

Vân Đồn mảnh đất yêu thương

Hàng không quốc tế thương trường nổi danh

Bái Tử Long đẹp hơn tranh

Thương cảng lịch sử lừng danh một thời

Hải sản nức tiếng muôn đời

Hoang sơ Quan Lạn một trời mênh mông

Vườn xanh ôm trọn biển đông

Chùa Cái Bầu đứng ngóng trông xóm làng

Khu kinh tế mới mở mang

Minh Châu bãi biển thênh thang nắng vàng

Đảo xanh Chàng Ngọ rinh rang

Thắng Nguyên Mông đó trang vàng sử xanh

Cảng Cái Rồng đá vây quanh

Phượng Hoàng kỳ vĩ bên gành biển xa

Sá sùng đắt giá làm quà

Ngọc Vừng tươi đẹp bao nhà ngẩn ngơ

Đảo đẹp Thắng Lợi rợp cờ

Bản Sen trù phú đắp bờ yêu thương

Vịnh biển trong xanh dặm trường

Cao tốc kết nối con đường kết hoa

Phồn vinh đô thị vươn xa

Kinh tế rộng mở nhà nhà phồn vinh

Ban mai cất cánh bình minh

Vân Đồn tỏa sáng hành trình vươn cao./.

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Quản Minh Cường, viết ngày 11/8/2026.