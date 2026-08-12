Bài thơ "Vân Đồn thăng hoa" của tác giả Quản Minh Cường là một bức tranh toàn cảnh bằng thơ lục bát, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, bề dày lịch sử - văn hóa cùng khí thế bứt phá mạnh mẽ của vùng đất biển đảo Vân Đồn (Quảng Ninh).
Bằng thể thơ lục bát nhịp nhàng, bài thơ đã khắc họa quần thể biển đảo thơ mộng với vũng vịnh Bái Tử Long, bãi biển Quan Lạn, Minh Châu, đảo Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi cùng các địa danh như cảng Cái Rồng, động Phượng Hoàng. Đồng thời, gợi nhớ Thương cảng cổ Vân Đồn lừng danh trong lịch sử, chiến công chống quân Nguyên Mông oai hùng của dân tộc; nét tĩnh lặng, linh thiêng của chùa Cái Bầu; khắc họa hình ảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn, tuyến cao tốc chiến lược, khẳng định vị thế của một Khu kinh tế năng động đang "cất cánh" cùng bình minh.
Điểm thành công lớn nhất của bài thơ là khả năng thu trọn chiều dài lịch sử và chiều rộng không gian chỉ trong 24 câu thơ lục bát. Tác giả không miêu tả Vân Đồn như một danh thắng đứng yên trong quá khứ, mà đặt nó trong sự vận động liên tục của quá khứ, hiện tại và tương lai…
VÂN ĐỒN THĂNG HOA
Vân Đồn mảnh đất yêu thương
Hàng không quốc tế thương trường nổi danh
Bái Tử Long đẹp hơn tranh
Thương cảng lịch sử lừng danh một thời
Hải sản nức tiếng muôn đời
Hoang sơ Quan Lạn một trời mênh mông
Vườn xanh ôm trọn biển đông
Chùa Cái Bầu đứng ngóng trông xóm làng
Khu kinh tế mới mở mang
Minh Châu bãi biển thênh thang nắng vàng
Đảo xanh Chàng Ngọ rinh rang
Thắng Nguyên Mông đó trang vàng sử xanh
Cảng Cái Rồng đá vây quanh
Phượng Hoàng kỳ vĩ bên gành biển xa
Sá sùng đắt giá làm quà
Ngọc Vừng tươi đẹp bao nhà ngẩn ngơ
Đảo đẹp Thắng Lợi rợp cờ
Bản Sen trù phú đắp bờ yêu thương
Vịnh biển trong xanh dặm trường
Cao tốc kết nối con đường kết hoa
Phồn vinh đô thị vươn xa
Kinh tế rộng mở nhà nhà phồn vinh
Ban mai cất cánh bình minh
Vân Đồn tỏa sáng hành trình vươn cao./.
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Quản Minh Cường, viết ngày 11/8/2026.