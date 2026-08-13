Bài thơ "Vui tới trường" của tác giả Quản Minh Cường là một sáng tác đong đầy cảm xúc, tái hiện sinh động không khí rộn rã, tinh khôi của ngày khai trường ở vùng quê Việt Nam. Bằng thể thơ lục bát, nhịp nhàng cùng từ ngữ mộc mạc, tác giả khắc họa không gian học tập và tình cảm thầy trò thiêng liêng. Bên bức tường lớp học, bảng đen, sách bút, lời giảng của thầy cô vang lên "ân tình thiết tha".
Bài thơ khép lại bằng lời hứa và nỗi nhớ da diết "Mai sau đi khắp đó đây/ Mênh mang nhớ mãi ơn thầy, ơn cô". Dù sau này các em có trưởng thành, đi đến mọi miền cõi bờ, hình bóng mái trường xưa và công ơn của thầy cô vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, nâng bước các em trên con đường dựng xây cuộc sống tương lai.
VUI TỚI TRƯỜNG
Quản Minh Cường
Rộn ràng tiếng trống ngân vang
Ríu ra ríu rít khắp làng xóm quê
Trẻ em tung tăng bờ đê
Bên trang sách mới, dép lê đến trường
Bao nhiêu đong đầy yêu thương
Khai giảng năm mới vấn vương nghĩa tình
Bảng đen sách bút quanh mình
Lời thầy cô giảng ân tình thiết tha
Học toán, học vẽ, học ca
Rèn luyện trí đức bao la vững vàng
Học tập gian khổ không màng
Sức khỏe, ý chí ngày càng vươn cao
Vui thầy, vui bạn thanh tao
Đoàn kết, gắn bó dâng cao tinh thần
Yêu trường, yêu lớp chuyên cần
Say mê nghiên cứu góp phần dựng xây
Mai sau đi khắp đó đây
Mênh mang nhớ mãi ơn thầy, ơn cô
Cuộc đời rạng rỡ điểm tô
Luôn mang nỗi nhớ thầy cô, mái trường./.