Vui tới trường

Bài thơ "Vui tới trường" của tác giả Quản Minh Cường là một sáng tác đong đầy cảm xúc, tái hiện sinh động không khí rộn rã, tinh khôi của ngày khai trường ở vùng quê Việt Nam. Bằng thể thơ lục bát, nhịp nhàng cùng từ ngữ mộc mạc, tác giả khắc họa không gian học tập và tình cảm thầy trò thiêng liêng. Bên bức tường lớp học, bảng đen, sách bút, lời giảng của thầy cô vang lên "ân tình thiết tha".

Bài thơ khép lại bằng lời hứa và nỗi nhớ da diết "Mai sau đi khắp đó đây/ Mênh mang nhớ mãi ơn thầy, ơn cô". Dù sau này các em có trưởng thành, đi đến mọi miền cõi bờ, hình bóng mái trường xưa và công ơn của thầy cô vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, nâng bước các em trên con đường dựng xây cuộc sống tương lai.

Học sinh tại điểm Trường Liên cấp Đảo Trần (Cô Tô) trên đường tới trường khai giảng năm học mới. Ảnh: Minh Đức

VUI TỚI TRƯỜNG

Quản Minh Cường

Rộn ràng tiếng trống ngân vang

Ríu ra ríu rít khắp làng xóm quê

Trẻ em tung tăng bờ đê

Bên trang sách mới, dép lê đến trường

Bao nhiêu đong đầy yêu thương

Khai giảng năm mới vấn vương nghĩa tình

Bảng đen sách bút quanh mình

Lời thầy cô giảng ân tình thiết tha

Học toán, học vẽ, học ca

Rèn luyện trí đức bao la vững vàng

Học tập gian khổ không màng

Sức khỏe, ý chí ngày càng vươn cao

Vui thầy, vui bạn thanh tao

Đoàn kết, gắn bó dâng cao tinh thần

Yêu trường, yêu lớp chuyên cần

Say mê nghiên cứu góp phần dựng xây

Mai sau đi khắp đó đây

Mênh mang nhớ mãi ơn thầy, ơn cô

Cuộc đời rạng rỡ điểm tô

Luôn mang nỗi nhớ thầy cô, mái trường./.