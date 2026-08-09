Hiệu quả của câu lạc bộ dân ca ở Đầm Hà

Hát nhà tơ, hát múa cửa đình là hình thức diễn xướng dân gian không thể thiếu trong nhiều lễ hội ven biển ở Quảng Ninh. Hiện nay, hát nhà tơ, hát múa cửa đình vẫn được duy trì trong dòng chảy lịch sử và văn hóa thông qua hoạt động của các câu lạc bộ ở địa phương, trong đó có xã Đầm Hà.

Lãnh đạo Hội VNDG tỉnh và xã Đầm Hà trò chuyện với các thành viên câu lạc bộ.

Hát nhà tơ, hát múa cửa đình bắt nguồn từ ca trù Việt Nam, tồn tại ở vùng ven biển Quảng Ninh từ Vân Đồn đến Móng Cái, trước kia chỉ diễn ra tại các đình làng và mang đậm yếu tố tâm linh. Nội dung các bài hát ca ngợi các vị anh hùng dân tộc, những người có công với nước, với làng. Năm 2015, hát nhà tơ, hát múa cửa đình của Quảng Ninh đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với mong muốn bảo tồn, duy trì loại hình nghệ thuật hát nhà tơ, những năm trước đây CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình Đầm Hà được duy trì với 46 thành viên. Các nghệ nhân trong CLB rất tích cực tổ chức sinh hoạt, truyền dạy và biểu diễn nhằm phát huy giá trị văn hóa của hát nhà tơ, hát múa cửa đình.

Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự truyền dạy một điệu múa trong các làn điệu múa hát cửa đình.

Cuối tháng 7/2026, CLB được kiện toàn trên cơ sở CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình Đầm Hà cũ. Đến nay, CLB có 58 thành viên, do bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm Chủ nhiệm, bà Vũ Thị Thoa và bà Tô Thị Hằng làm Phó Chủ nhiệm. CLB còn có các cố vấn và thành viên là những nghệ nhân tâm huyết với việc gìn giữ, trao truyền loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương. Hội LHPN xã được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn hoạt động của CLB.

Bên cạnh đó, còn có một CLB do Đoàn thanh niên chỉ đạo. Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh về “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, từ tháng 3/2024, CLB Hát nhà tơ trong trường học ở Đầm Hà được thành lập với 50 thành viên là học sinh tiểu học và THCS. CLB duy trì luyện tập đều đặn 1 buổi/tuần. Không chỉ được các thành viên CLB của xã hướng dẫn, các em học sinh còn được trực tiếp gặp và học hát với Nghệ nhân nhân dân Đặng Thị Tự. Khi đã thuần thục các điệu múa, bài hát, các em sẽ được tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ, góp phần quảng bá rộng rãi vẻ đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, Đoàn Thanh niên xã đã tích cực vận động thành lập CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình thiếu niên, nhi đồng xã Đầm Hà trên cơ sở CLB của học sinh đã có từ hơn 2 năm trước, tạo môi trường để các em được học tập, trải nghiệm và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động của CLB đã tạo được sự hứng thú cho các thành viên tham gia. Nhiều em đã hát được trọn vẹn một bài và bộc lộ chất giọng tốt.

Nghệ nhân Đinh Thị Tích, thành viên CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình xã Đầm Hà, cho biết: "Là những học trò từng được Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự truyền dạy tận tình, nên bây giờ chúng tôi rất mong được bảo tồn và phát huy hơn. Hiện chúng tôi rất mong muốn những làn điệu này sẽ tiếp tục được lan tỏa, truyền dạy lại cho thế hệ trẻ tiếp tục phát triển. Nếu không, khi thế hệ chúng tôi không còn nữa, di sản sẽ mai một đi, đó là một tổn thất vô cùng lớn không gì bù đắp được. Tôi mong các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý giá này”.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đầm Hà trao quyết định thành lập CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình thiếu niên, nhi đồng xã.

Việc duy trì hoạt động của các CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình góp phần tích cực vào việc giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho thế hệ mai sau. Nghệ nhân Lương Thị Tuyết, thành viên CLB Hát nhà tơ, hát múa cửa đình xã Đầm Hà, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được truyền dạy cho các cháu thiếu nhi học hát theo các làn điệu mà các cụ ngày xưa để lại. Vẫn biết hát nhà tơ, hát múa cửa đình có nhiều làn điệu rất khó để học, nhưng thấy nhiều cháu say mê, chúng tôi cũng có thêm động lực truyền dạy, mong sao có cháu theo được để giữ gìn di sản của ông cha".

Để duy trì hoạt động của các CLB hát nhà tơ hiệu quả, bên cạnh sự quan tâm của xã, các nghệ nhân đã kêu gọi các nguồn xã hội hóa, tìm kiếm nguồn kinh phí để hoạt động đi vào nền nếp. Bà Hoàng Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, chia sẻ: "Việc duy trì các CLB thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Đầm Hà đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, đồng thời cũng là tiền đề để hát nhà tơ, hát múa cửa đình tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị trong đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa địa phương gắn với quảng bá hình ảnh, con người Đầm Hà".