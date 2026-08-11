Các thí sinh Miss World 2026 sẵn sàng tỏa sáng trong tà áo dài Việt Nam

Để chuẩn bị cho chương trình khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 diễn ra vào tối 12/8 tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy), 111 thí sinh Miss World đang tích cực chuẩn bị, hoàn thiện những khâu cuối cùng cho màn trình diễn áo dài Việt Nam. Đây là một trong những điểm nhấn được mong chờ tại chương trình khai mạc với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong thiết kế áo dài trình diễn đêm khai mạc Miss World 2026.

Trong bộ sưu tập áo dài “Thế giới như tôi thấy” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, những người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ cùng hội tụ trên sân khấu bên bờ vịnh di sản Hạ Long. Mỗi tà áo dài mang hình ảnh quốc kỳ, những biểu tượng văn hóa, di sản và họa tiết đặc trưng của từng đất nước, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đầy màu sắc. Qua đó, áo dài không chỉ được giới thiệu như một biểu tượng của văn hóa Việt Nam, mà còn trở thành sợi dây kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Những ngày qua, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng ê-kíp trực tiếp hỗ trợ các thí sinh thử trang phục, điều chỉnh phom dáng phù hợp với từng người, đồng thời hướng dẫn cách tạo dáng, sử dụng phụ kiện để các người đẹp tự tin thể hiện vẻ đẹp trong tà áo dài trên sân khấu.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉnh phom dáng áo dài cho từng thí sinh.

Chia sẻ về ý tưởng bộ sưu tập, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết: “Ý tưởng bộ sưu tập áo dài “Thế giới như tôi thấy” bắt nguồn từ một chương trình giao lưu ngoại giao văn hóa năm 2024, nơi tôi có dịp gặp gỡ các đại sứ của nhiều quốc gia đang làm việc tại Hà Nội. Từ đó, tôi mong muốn đưa hình ảnh các quốc gia lên tà áo dài Việt Nam, kết hợp quốc kỳ với những hình ảnh di sản, hoa văn, họa tiết dân tộc đặc trưng của từng đất nước. Thông qua bộ sưu tập, tôi muốn giới thiệu áo dài Việt Nam đến bạn bè thế giới, đồng thời đưa văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người Việt Nam. Đó là sự giao thoa hai chiều, nơi mỗi tà áo dài vừa kể câu chuyện về Việt Nam, vừa kể câu chuyện về một đất nước khác”.

Đến với Miss World 2026 tại Quảng Ninh, ý tưởng ấy càng có thêm một không gian đặc biệt để lan tỏa. “Từ bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” đã được xây dựng trước đó, ê-kíp tiếp tục phát triển thêm các thiết kế mới, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh phom dáng, màu sắc và chi tiết trang phục để phù hợp với vóc dáng của từng thí sinh cũng như không gian trình diễn của chương trình khai mạc. 111 tà áo dài được hoàn thiện theo tinh thần riêng, mang hình ảnh quốc kỳ cùng những biểu tượng văn hóa đặc trưng của các quốc gia, tạo nên một diện mạo mới cho bộ sưu tập khi đến với Miss World 2026. Tôi mong muốn mỗi tà áo dài sẽ trở thành một lời chào thân thiện mà Việt Nam gửi tới thế giới và tin rằng sau cuộc thi, văn hóa Việt Nam và tà áo dài Việt Nam sẽ tiếp tục theo bước chân những người đẹp này đến nhiều nơi trên thế giới” - Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam bày tỏ.

Bộ sưu tập áo dài “Thế giới như tôi thấy” không chỉ được giới thiệu như một biểu tượng của văn hóa Việt Nam, mà còn trở thành sợi dây kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Với các thí sinh, việc được khoác lên mình tà áo dài mang dấu ấn quê hương cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt. Hoa hậu Baltbayeva Bagym, đại diện Cộng hòa Kazakhstan, chia sẻ sự bất ngờ và thích thú khi nhìn thấy quốc kỳ Kazakhstan được tái hiện trên tà áo dài Việt Nam: “Tôi thực sự bất ngờ khi nhìn thấy lá quốc kỳ của đất nước mình được thể hiện sống động trên một thiết kế áo dài Việt Nam. Không chỉ tôi mà nhiều thí sinh quốc tế cũng rất yêu thích và hào hứng khi được khoác lên mình trang phục truyền thống này. Tà áo dài vừa mang vẻ đẹp Việt Nam, vừa có màu cờ và hình ảnh quê hương tôi, khiến tôi cảm thấy gần gũi và tự tin hơn trong hành trình Miss World 2026”.

Hoa hậu Belén Cáceres, Cộng hòa Nicaragua, chia sẻ: “Ngay trong ngày đầu tiên đến Quảng Ninh, tôi đã lựa chọn áo dài Việt Nam để thể hiện tình cảm và sự trân trọng đối với văn hóa của đất nước chủ nhà. Và một lần nữa được khoác lên mình tà áo dài mang hình ảnh quốc kỳ và quê hương trong đêm khai mạc Miss World 2026, tôi càng cảm thấy hạnh phúc bởi có thêm cơ hội giới thiệu đất nước mình với bạn bè quốc tế”.

Các thí sinh quốc tế đều rất háo hức khi khoác lên mình tà áo dài mang hình ảnh quốc kỳ và đất nước mình.

Giữa không gian của vùng đất di sản, nơi vịnh Hạ Long đã trở thành biểu tượng du lịch Việt Nam, những tà áo dài càng tôn lên sự hòa quyện giữa vẻ đẹp văn hóa truyền thống và thiên nhiên kỳ vĩ của Quảng Ninh và Việt Nam. Mỗi tà áo mang hình ảnh một quốc gia, tạo nên sự kết nối giữa các nền văn hóa trên cùng một sân khấu, đồng thời kể câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam qua một biểu tượng giàu bản sắc.

Những tà áo dài mềm mại, thướt tha cùng sự hiện diện của 111 người đẹp quốc tế sẽ góp thêm một sắc màu văn hóa đặc biệt cho đêm khai mạc Miss World 2026, qua đó đưa hình ảnh áo dài Việt Nam và vẻ đẹp vùng đất Quảng Ninh đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới.