Truyền thống quê tôi

"Truyền thống quê tôi" là một khúc ca tự hào, đong đầy tình yêu quê hương của tác giả Châu Quốc Huyên (Vân Đồn).

Bài thơ dẫn dắt người đọc trở về với không gian văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đảo xanh, nơi lưu giữ tục bầu "tướng" và hội chèo bơi truyền thống (hay Lễ hội Vân Đồn) diễn ra vào ngày 18 tháng 6 Âm lịch hàng năm ở đảo Quan Lạn. Bằng cảm xúc dâng trào, tác giả không chỉ tái hiện một bức tranh lễ hội linh thiêng, rộn rã mà còn tôn vinh khí phách kiêu hùng, chất phác của con người vùng biển bãi cọc năm xưa.

Không dừng lại ở việc hoài niệm, bài thơ mở ra tầm nhìn tương lai đầy triển vọng. Tiếng "dầm khua mái", khói hương nghi ngút và nhịp đập rộn ràng của lễ hội chính là động lực để vươn lên: "Gươm vạch đường bút hoa chỉ lối/ Lướt dặm khơi vùng vẫy thuyền rồng"...

Giải đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Vân Đồn năm 2026. Ảnh: Mai Duyên

TRUYỀN THỐNG QUÊ TÔI

Châu Quốc Huyên



Có nơi nào như đất quê tôi

Mỗi năm mẹ thêm lần sinh tướng*

Trời phật độ đảo xanh thịnh vượng

Hội anh tài hiện những tài nhân.



Tướng song hành kiếm võ, bút văn

Thần khích lệ ban kim bài ấn

Bên bóng cũ kiêu hùng chiến trận

Trong dáng nay sóng nước sôi trào.



Giọng bổng trầm khúc triết lời rao

Dầm khua mái gió đồng thanh nổi

Khói hương cuộn tỏa thơm chín cõi

Sáng tin yêu lịch sử trường tồn.



Lòng tri ân bến cội mạch nguồn

Tiềm năng giục bước chân tiến tới

Gươm vạch đường bút hoa chỉ lối

Lướt dặm khơi vùng vẫy thuyền rồng.



Sắc thụ phong từ những công dân

Rực rỡ áo bào thắm màu chất phác

Chân lấm bùn đời không lấm láp

Hiện ánh gương tráng sĩ Vân Đồn.



Hòa trong dân cởi mở tâm hồn

Chung khóe cười bừng tia lấp lánh

Ngực rung đập vinh quang chiến thắng

Niềm tự hào ấm nghĩa thân thương.



Lễ hội Vân Đồn ngày 31/7/2026

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*Tướng: Người chiêu quân, luyện tập và dẫn đầu, gồm bên văn và bên võ trong hội chèo bơi ngày 18/6 Âm lịch hàng năm ở Quan Lạn.