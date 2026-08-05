Quảng Ninh sẵn sàng cho Miss World 2026

Chiều 5/8, tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin về cuộc thi Miss World 2026.

Tại họp báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã thông tin về công tác chuẩn bị của Quảng Ninh trong phối hợp tổ chức chương trình khai mạc và các hoạt động mở đầu trong khuôn khổ cuộc thi và lịch trình, các hoạt động của Miss World 2026 - lần thứ 73 tại Quảng Ninh từ ngày 8-12/8/2026; sự đồng hành, phối hợp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tổ chức cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, thông tin tại họp báo về công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh trong phối hợp tổ chức chương trình khai mạc và các hoạt động mở đầu trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2026.

Miss World 2026 là mùa giải kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất thế giới, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến 5/9 tại 3 địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, với sự tham gia của gần 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện chủ nhà Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Sinh năm 2001, người đẹp gốc Cần Thơ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 cùng trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia họp báo.

Tại Quảng Ninh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 gồm: Đón các thí sinh Miss World đến Quảng Ninh; tiệc chào mừng; hoạt động an sinh xã hội; chương trình khai mạc; chương trình tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trong khuôn khổ các hoạt động, các thí sinh sẽ tham gia trải nghiệm, khám phá các điểm du lịch Quảng Ninh bằng xe bus 2 tầng; trải nghiệm cùng thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long - một sản phẩm du lịch đặc trưng mới của Quảng Ninh và nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Quảng Ninh trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng Entertainment, Trưởng Ban Tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam, thông tin lịch trình cuộc thi tại Quảng Ninh.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện tại Quảng Ninh là chương trình khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”, dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 11/8/2026 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) với quy mô 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách.

Chương trình được dàn dựng quy mô, theo phong cách hiện đại, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Điểm nhấn trong chương trình là màn trình diễn áo dài của toàn bộ thí sinh, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến cộng đồng quốc tế.

Chương trình khai mạc có sự tham dự và phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tổ chức Miss World và Ban Tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, khẳng định quyết tâm tổ chức thành công một sự kiện văn hóa, du lịch, đối ngoại có quy mô quốc tế.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên các hạ tầng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, tiếp sóng truyền hình đến một số địa phương trong cả nước, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số của Miss World và Miss World Vietnam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức về việc tạo điều kiện tác nghiệp cho phóng viên các cơ quan báo chí trong khuôn khổ cuộc thi.

Đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp liên quan của tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, hoàn thiện nội dung chương trình, lễ tân - đối ngoại, truyền thông, hậu cần, an ninh...

Các cơ quan, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức cuộc thi rà soát kịch bản, hoàn thiện các phương án tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc.

Các Á hậu tham dự, giao lưu tại họp báo.

Thông qua việc đăng cai các hoạt động của cuộc thi Miss World lần thứ 73, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và đối ngoại quy mô quốc tế; phát huy hiệu quả các giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và môi trường đầu tư hấp dẫn. Đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế di sản, nâng cao vị thế, thương hiệu điểm đến Quảng Ninh trên trường quốc tế.

Trong buổi sáng 5/8, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh và Công ty Sen Vàng đã khảo sát địa điểm dựng sân khấu khai mạc cuộc thi.

Tại họp báo, đại diện Ban Tổ chức Miss World, các sở, ngành, doanh nghiệp đồng hành và cơ quan báo chí đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi tại Quảng Ninh.