Quảng Ninh thành lập Trung đoàn Bộ binh 17 và Trung đoàn Bộ binh 18

Sáng 7/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể, tổ chức lại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) và thành lập 2 trung đoàn bộ binh trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giải thể Ban Chỉ huy PTKV 3 - đặc khu Vân Đồn, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Hạ Long và Ban Chỉ huy PTKV 5 - Quảng Yên. Trung đội đảo Hòn Rồng được điều chuyển về trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Đồng thời, tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 - Quảng Hà thành Trung đoàn Bộ binh 17 (có Đại đội đảo Vĩnh Thực) và Ban Chỉ huy PTKV 2 - Bình Liêu thành Trung đoàn Bộ binh 18 (khung thường trực). Hội nghị cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn tổ chức đảng trong các đơn vị mới thành lập.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Khúc Thành Dư yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy; hoàn thiện quy chế lãnh đạo, chỉ huy và các văn kiện tác chiến, bảo đảm quá trình tổ chức lại diễn ra liên tục, thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, doanh trại, đất quốc phòng, tài chính, tài liệu mật và các cơ sở vật chất trong quá trình bàn giao; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát tài sản, mất an toàn vũ khí, trang bị hoặc lộ, lọt bí mật quân sự. Cùng với đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng liên quan, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đơn vị.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại hội nghị.

Đối với Trung đoàn Bộ binh 17 và Trung đoàn Bộ binh 18, đồng chí yêu cầu ngay sau khi thành lập phải khẩn trương ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị; xây dựng nền nếp chính quy; hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng còn lại của năm 2026; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị chu đáo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng, huấn luyện, doanh trại; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân thường trực trên tuyến biên giới và hải đội dân quân thường trực.