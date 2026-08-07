Phát động phong trào thi đua chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố

Sáng 7/8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình phát động được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến điểm cầu 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động.

Phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Chương trình phát động không chỉ là hoạt động mở đầu cho phong trào thi đua trong toàn tỉnh, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc tỉnh ta trước một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trên con đường phát triển - Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là điểm kết thúc của một chặng đường phát triển, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới với những yêu cầu cao hơn, khát vọng lớn hơn, dựa trên nền tảng của sự đồng thuận xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và tinh thần trách nhiệm, sự chung sức, đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự chương trình phát động.

Để phong trào thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị: Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến vì quê hương Quảng Ninh. Cùng với đó, tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", tạo động lực và sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, ưu tiên những lĩnh vực phục vụ trực tiếp người dân như chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy các giá trị văn hóa của Quảng Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động phong trào thi đua.

Đợt thi đua sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2026.

Đồng chí lưu ý, quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm thực chất, hiệu quả; mỗi công trình, phần việc phải hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn và có sức lan tỏa trong cộng đồng; lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; kiên quyết khắc phục tư tưởng hình thức, phô trương, chạy theo thành tích.

Nhấn mạnh thành công của Quảng Ninh không chỉ được khẳng định bằng những công trình hay chỉ tiêu phát triển, mà còn bằng niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí đề nghị: MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng hình ảnh con người Quảng Ninh văn minh, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Các đại biểu thực hiện thay avatar tài khoản mạng xã hội hưởng ứng phong trào thi đua.

Đợt thi đua sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2026 với 3 nội dung trọng tâm: Thi đua tuyên truyền, vận động, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; Mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương đăng ký, thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc hoặc mô hình thiết thực, có sản phẩm cụ thể, hoàn thành trong năm 2026; Thi đua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lan toả hình ảnh, văn hoá bản sắc Quảng Ninh, trọng tâm là Liên hoan tiếng hát khu dân cư, Cuộc thi video ngắn "Quảng Ninh - Một tầm vóc mới".