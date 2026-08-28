Thành phố Quảng Ninh trong niềm mong chờ của những người con xa quê

Dù cách quê hương hàng nghìn km, những người con Quảng Ninh đang học tập, làm việc ở nước ngoài cùng chung niềm tự hào khi đón nhận tin Quảng Ninh trở thành thành phố. Mỗi người một góc nhìn, một kỳ vọng và một cách đóng góp khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho Vùng mỏ, niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững và khát vọng đưa hình ảnh Quảng Ninh ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.

Anh Hoàng Hiếu Huy, Giám đốc Công ty Tailored Accounts, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Thủ đô Canberra (Australia): “Một siêu đô thị với những chiến lược đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng đến chất lượng cuộc sống”

Là một người dân Quảng Ninh, tôi ủng hộ và cảm ơn tầm nhìn của Đảng và Nhà nước. Trở thành thành phố cũng đồng nghĩa với việc Quảng Ninh sẽ có thể tự chủ nhiều hơn về chiến lược phát triển đô thị, ngành nghề, có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân sách nhiều hơn đến 10% GRDP, tức là năm 2027 thành phố Quảng Ninh sẽ có thêm ít nhất 7.000 tỷ đồng tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Với một địa phương trước giờ được nhắc đến nhờ khai khoáng và di sản vịnh Hạ Long, việc có thể tự chủ hơn về tiềm năng và chiến lược phát triển, tôi hy vọng trong 10 năm tới sẽ nhìn thấy những thay đổi như sau: Mỗi đô thị trong thành phố có trên 100.000 dân cần ít nhất 2 bệnh viện chuẩn quốc tế (bởi chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân là chỉ số đầu tiên mà một người nước ngoài sẽ nhìn vào nếu muốn đến sống và làm việc); nâng số lượng trường công cấp THCS và THPT lên gấp 5 lần để chuẩn bị cho đà tăng trưởng dân số trong 10 năm tới; mở thêm ít nhất 5 trường và hướng tới 10 trường đại học và giáo dục nghề nghiệp để chuẩn bị cho các tập đoàn quốc tế về đầu tư, tuyển nhân sự. Thành phố Quảng Ninh mới cũng cần phát triển hệ thống phương tiện giao thông ngầm (Metro) để kết nối các đô thị vệ tinh với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; thêm vào đó xây dựng hành lang xanh chuẩn bị cho 100% xe điện trong 20 năm tới. Đặc biệt là cần có một trung tâm xử lý chất thải sinh hoạt đạt chuẩn quốc tế; đầu tư lâu dài cho hệ thống thoát nước, chống ngập và ứng phó với triều cường, nước biển dâng trong 10 năm tới…

Cuối cùng, là một người con của một gia đình có 3 thế hệ sinh sống và làm việc ở Vùng mỏ Quảng Ninh, tôi nghĩ thành quả này là công sức lao động của hàng triệu người dân Quảng Ninh trong thời gian qua. Tôi tin Quảng Ninh sẽ là một siêu đô thị xứng tầm thế giới, một siêu đô thị được xây dựng trên nền của hơn 1,4 triệu người dân luôn chăm chỉ, cần cù, khiêm tốn và có tình yêu vô vàn với Vùng mỏ, với vịnh Hạ Long.

Ông Lê Mạnh Hiền, Tiểu bang Niedersachsen (Đức): “Quảng Ninh sẽ trở thành một thành phố đáng sống, đáng đến và đáng tự hào”

Tôi rời Quảng Ninh sang Đức vào năm 1987, mang theo ký ức về một vùng đất mỏ còn nhiều gian khó. Khi ấy, đời sống của công nhân mỏ còn vất vả, điều kiện lao động thiếu thốn, thiết bị khai thác còn thô sơ. Là một công nhân mỏ, tôi đã trải qua những năm tháng lao động cực nhọc nên càng thấu hiểu những hy sinh, đóng góp của bao thế hệ người thợ mỏ để xây dựng quê hương. Chính vì vậy, mỗi lần trở về, tôi đều cảm nhận rất rõ sự đổi thay của Quảng Ninh. Đặc biệt, trong chuyến về thăm quê vào tháng 5/2026, tôi thực sự ngỡ ngàng khi chứng kiến một diện mạo hoàn toàn khác, những đại lộ rộng mở đã thay thế cho những con đường nhỏ hẹp, bụi bặm năm nào; những khu đô thị hiện đại, các công trình hạ tầng đồng bộ, những trung tâm du lịch, dịch vụ sôi động đã làm cho vùng đất mỏ trở nên văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Có thể thấy, việc Quảng Ninh trở thành thành phố là thành quả xứng đáng của cả một quá trình nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Tôi tin đây sẽ là động lực để quê hương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Mong rằng Quảng Ninh sẽ trở thành một thành phố đáng sống, đáng đến và đáng tự hào, phát triển nhanh nhưng bền vững, luôn giữ được màu xanh của thiên nhiên, sự sạch đẹp của môi trường và nét nghĩa tình của con người Vùng mỏ.

Anh Lương Nguyên Cát, Kỹ sư công nghệ Công ty Google (Hoa Kỳ): "Điều quý giá nhất của một thành phố là khả năng thu hút và giữ chân con người tài năng"

Là một người con Quảng Ninh đang làm việc tại Hoa Kỳ, tôi vô cùng xúc động khi biết quê hương chính thức trở thành thành phố. Điều khiến tôi tin tưởng nhất là Quảng Ninh không lựa chọn phát triển bằng mọi giá, mà kiên định theo hướng tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đó cũng là những giá trị cốt lõi mà nhiều thành phố thành công trên thế giới đang theo đuổi.

Làm việc trong môi trường công nghệ toàn cầu, tôi nhận ra rằng sự cạnh tranh giữa các địa phương trong tương lai không chỉ là cạnh tranh về tài nguyên mà ngày càng là cạnh tranh về con người. Một thành phố muốn phát triển bền vững phải trở thành nơi mà những người giỏi muốn đến làm việc, muốn gắn bó và muốn cống hiến. Điều đó đòi hỏi không chỉ có hạ tầng hiện đại mà còn cần môi trường sống văn minh, nền hành chính hiệu quả, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giáo dục chất lượng cao và không gian để các ý tưởng mới được nuôi dưỡng.

Do đó, tôi hy vọng ngày càng có nhiều chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học và doanh nhân là người Quảng Ninh trên khắp thế giới sẽ tìm thấy cơ hội quay trở về hoặc đồng hành cùng quê hương bằng tri thức, kinh nghiệm và các kết nối quốc tế. Khi biết quy tụ và phát huy nguồn lực chất xám của những người con xa quê, tôi tin Quảng Ninh sẽ không chỉ là một thành phố phát triển của Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với nhân tài, nhà đầu tư và các doanh nghiệp công nghệ trong khu vực.

Chị Đỗ Hà Linh, Du học sinh Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc): “Cầu nối giới thiệu hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng đến bạn bè thế giới”

Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh vịnh Hạ Long, cầu Bãi Cháy hay những đổi thay của quê hương xuất hiện trên truyền thông quốc tế, em luôn có cảm giác tự hào khó diễn tả. Quảng Ninh hôm nay không chỉ được biết đến bởi di sản thiên nhiên thế giới mà còn bởi một diện mạo hiện đại, năng động, với hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển và môi trường sống ngày càng tốt hơn. Việc trở thành thành phố là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của quê hương trong suốt nhiều năm qua, đồng thời mở ra cơ hội để Quảng Ninh vươn xa hơn trên bản đồ khu vực và thế giới.

Đối với em, du học không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức mà còn là cơ hội để mở rộng tầm nhìn, học hỏi những giá trị mới và hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương. Mỗi trải nghiệm ở nước ngoài càng khiến em trân trọng nơi mình sinh ra và thôi thúc bản thân không ngừng học tập, rèn luyện ngoại ngữ, chuyên môn và kỹ năng hội nhập để sau này có thể đóng góp cho Quảng Ninh. Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế trở thành cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng đến bạn bè thế giới. Em mong rằng ngày càng có nhiều người biết đến một Quảng Ninh không chỉ sở hữu vịnh Hạ Long kỳ vĩ mà còn là một thành phố hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng phát triển. Em hy vọng sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có cơ hội trở về, góp sức xây dựng quê hương để niềm tự hào hôm nay được tiếp nối bằng những hành động thiết thực.

Anh Nguyễn Hoàng Cường, Đại học Macquarie (Australia): “Thế hệ trẻ sẽ đồng hành để biến khát vọng thành hiện thực”

Qua theo dõi thông tin về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là định hướng xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố biển, di sản toàn cầu, đô thị thông minh, sáng tạo, giàu bản sắc, lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế số và khoa học - công nghệ làm động lực phát triển. Đây cũng chính là những lĩnh vực tôi đang theo đuổi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Australia. Tôi tin rằng, trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, quản trị đô thị mà còn góp phần bảo tồn di sản, phát triển du lịch thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mang lại cuộc sống thuận tiện hơn cho người dân. Tôi kỳ vọng Quảng Ninh sẽ là một trong những địa phương đi đầu hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Là một người trẻ được học tập trong môi trường quốc tế, tôi mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có cơ hội mang những kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ và chuyển đổi số trở về đóng góp cho quê hương. Dù ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ luôn là một “đại sứ” nhỏ giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Quảng Ninh năng động, cởi mở, giàu bản sắc và đầy khát vọng phát triển. Tôi tin rằng khi Quảng Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ sẽ không chỉ tự hào về quê hương mà còn có trách nhiệm đồng hành để biến khát vọng xây dựng thành phố biển - di sản toàn cầu thành hiện thực.