Kết nối những nhịp cầu nhân ái

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh luôn đồng hành ở những nơi người dân cần được sẻ chia, giúp đỡ. Mỗi hoạt động nhân đạo không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Đầu tháng 9/2026, trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, ông Phạm Công Đức (52 tuổi, ở khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông) xúc động khi ước mơ có một ngôi nhà kiên cố đã thành hiện thực. Những năm qua, hai bố con ông Đức sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp và bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 3 năm 2024, nhiều vị trí phải che chắn tạm bằng bạt. Trong khi đó, ông Đức mắc nhiều bệnh mạn tính, sức khỏe hạn chế, kinh tế gia đình eo hẹp.

Ban Chấp hành Chi hội Hồng thập tự khu Hồng Quảng ngày mới thành lập (tháng 9/1961), tiền thân của Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh. Ảnh tư liệu

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Hội Chữ thập đỏ phường Cửa Ông đã đề xuất Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ, kết nối các nguồn lực chung tay xây dựng nhà mới cho gia đình ông Đức. Căn nhà rộng 52,5m², cùng đầy đủ trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt có tổng trị giá gần 350 triệu đồng; trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn lực gia đình và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

Ông Đức chia sẻ: Ước mơ có một mái nhà kiên cố để hai bố con yên tâm sinh sống nay đã thành hiện thực. Sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm là động lực để gia đình tôi cố gắng ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lý Văn Thành, dù Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ năm 2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ vẫn tiếp tục rà soát, hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở thông qua việc vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay sẻ chia. Việc hoàn thành ngôi nhà cho gia đình ông Phạm Công Đức không chỉ mang ý nghĩa an sinh thiết thực, mà còn là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phường Cửa Ông và đại diện gia đình thực hiện nghi thức khánh thành "Nhà nhân đạo" cho ông Phạm Công Đức (tháng 9/2026).

Từ câu chuyện của gia đình ông Đức, nhìn lại chặng đường 65 năm, có thể thấy tinh thần nhân đạo luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh. Ngày 18/9/1961, tại thị xã Hòn Gai, Khu Hồng Quảng, Hội Hồng thập tự Khu Hồng Quảng chính thức được thành lập, do bác sĩ Hồ Văn Cung, Giám đốc Ty Y tế Khu Hồng Quảng làm Chi hội trưởng. Những ngày đầu, dù tổ chức hội chưa có bộ máy chuyên trách, hoạt động chủ yếu dựa vào ngành y tế, nhưng đã từng bước hình thành mạng lưới nhân đạo rộng khắp.

Sau khi tỉnh Hải Ninh và Khu Hồng Quảng hợp nhất thành tỉnh Quảng Ninh (năm 1963), Hội Hồng thập tự Hồng Quảng được chuyển thành Hội Hồng thập tự Quảng Ninh. Đến tháng 6/1964, toàn tỉnh có 13 phân hội với 2.100 hội viên. Năm 1965, Hội Hồng thập tự Quảng Ninh chính thức đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh.

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, dấu chân của hội viên Chữ thập đỏ hiện diện tại nhiều địa bàn trọng điểm của Vùng mỏ. Với phương châm cơ động, “3 tại chỗ” (người tại chỗ, phương tiện tại chỗ, thuốc tại chỗ), các đội cấp cứu, tải thương đã kịp thời sơ cứu, vận chuyển người bị thương tới nơi chữa trị sau mỗi trận bom.

Hội viên Chữ thập đỏ Quảng Ninh tập huấn cấp cứu chấn thương trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ (1972). Ảnh tư liệu

Giai đoạn 1965-1968, Quảng Ninh có 1.621 đội cấp cứu với 16.544 người tham gia, trong đó khoảng 10.000 người là hội viên Chữ thập đỏ. Nhiều hội viên đã không quản hiểm nguy, trực tiếp cứu chữa nạn nhân, chăm sóc thương binh, tham gia tiếp đạn cho các trận địa phòng không. Những kinh nghiệm ấy tiếp tục được phát huy trong những năm chiến tranh ác liệt sau đó.

Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ không chỉ dừng lại ở cứu thương, mà còn hướng mạnh về cộng đồng. Hội phối hợp với ngành y tế vận động nhân dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, xây dựng giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đến hết năm 1971, Quảng Ninh đã làm mới, sửa chữa 19.447 giếng nước, 15.546 nhà tắm và 33.886 nhà vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, tổ chức Hội Chữ thập đỏ tiếp tục được củng cố, phát triển ở các cấp. Hoạt động nhân đạo ngày càng được mở rộng, từ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người nghèo, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người yếu thế, đến vận động hiến máu tình nguyện và xây dựng cộng đồng an toàn. Đến năm 2000, Quảng Ninh có 384 cơ sở hội, 1.702 chi hội, 2.553 tổ hội, phân hội, với 86.836 hội viên. Qua từng giai đoạn, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, nhưng mục tiêu cao nhất vẫn là kịp thời hỗ trợ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội, thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trong giai đoạn mới.



Giai đoạn 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, trợ giúp trên 1,6 triệu lượt người với tổng trị giá hơn 314,4 tỷ đồng, trong đó NSNN hỗ trợ trên 61,6 tỷ đồng. Sau khi thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức hội tiếp tục được kiện toàn phù hợp với tình hình mới. Toàn thành phố hiện có 55 tổ chức hội, gồm 54 Hội Chữ thập đỏ xã, phường, đặc khu và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, với khoảng 79.000 hội viên, trên 11.500 tình nguyện viên, hơn 70.000 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và 46 CLB tình nguyện viên với gần 3.200 thành viên.

Từ chiến trường năm xưa, đến những vùng thiên tai, từ bệnh viện, trường học, đến từng khu dân cư hôm nay, màu áo Chữ thập đỏ vẫn bền bỉ hiện diện bằng những việc làm thiết thực, nhân văn. Chặng đường 65 năm được ghi dấu không chỉ bằng sự lớn mạnh của tổ chức hội, hay nguồn lực huy động, mà còn bằng những hoàn cảnh được sẻ chia, những mái ấm được dựng xây, những người bệnh được tiếp sức và những gia đình có thêm niềm tin vượt qua khó khăn.

Trong chặng đường phát triển mới của thành phố, tinh thần “vì mọi người, ở mọi nơi” tiếp tục là nền tảng để các cấp hội đổi mới hoạt động, tăng cường kết nối nguồn lực, chủ động ứng phó thiên tai, chăm lo cho người yếu thế, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng năng động, hiện đại và giàu tính nhân văn.