Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Sáng 17/9, BHXH thành phố phối hợp với UBND phường Hạ Long tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT cho 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới về chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau; thời gian tham gia, mức đóng, mức hưởng BHXH; chính sách BHXH tự nguyện; BHXH một lần và các quy định liên quan đến BHYT.

BHXH thành phố cũng hướng dẫn việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại doanh nghiệp và những nội dung mới trong các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi về những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại hội nghị.

Trong phần đối thoại, các đại biểu đã trao đổi nhiều vướng mắc liên quan đến việc tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động hợp đồng ngắn hạn, lao động thời vụ, người đã hết tuổi lao động; quy định và thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy định về khám, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia BHYT...

Các ý kiến của đại biểu đã được cán bộ chuyên môn của BHXH thành phố giải đáp, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm vững quy định và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Hội nghị góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.