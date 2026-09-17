Chủ động phòng cháy từ cơ sở

Cơ sở là nơi phát sinh nguy cơ và cũng là lực lượng xử lý cháy, nổ sớm nhất. Thay vì bị động ứng phó, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chủ động rà soát rủi ro, trang bị phương tiện và tập huấn cho người lao động để phòng ngừa từ sớm.

Thực tế, nguy cơ cháy nhiều khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như chập điện, thiết bị quá tải, bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt hay sắp xếp hàng hóa không đúng quy định. Những việc tưởng như đơn giản này nếu được kiểm tra thường xuyên sẽ có thể phát hiện, xử lý ngay trước khi xảy ra sự cố.

Các thiết bị báo cháy, chữa cháy được Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam bố trí tại khu vực sản xuất, góp phần chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Với đặc thù vừa kinh doanh in ấn, vừa kết hợp sinh hoạt, Công ty TNHH Thiện Hương (phường Hồng Gai) xác định công tác PCCC phải được thực hiện thường xuyên, không thể chỉ chú ý khi có kiểm tra. Đơn vị đã trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa hợp lý và giữ lối thoát nạn thông thoáng.

Anh Phạm Minh Tân, Giám đốc Công ty TNHH Thiện Hương, cho biết: Cùng với trang thiết bị, công ty chú trọng hướng dẫn những người làm việc tại cơ sở nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra và cách xử lý khi có tình huống. Mỗi người đều được nhắc vị trí đặt phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn để khi có sự cố không bị lúng túng.

Cách làm này cũng cho thấy, thiết bị dù được trang bị đầy đủ nhưng nếu người sử dụng không biết cách vận hành thì hiệu quả xử lý sẽ bị hạn chế. Khi có cháy, lực lượng tại chỗ là những người phát hiện, báo động và xử lý đầu tiên. Vì vậy, các cơ sở phải thường xuyên tập huấn để người lao động biết cách ứng phó khi sự cố xảy ra.

Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, yêu cầu này càng rõ hơn khi nhà xưởng có nhiều máy móc hoạt động liên tục, tập trung đông người lao động cùng nguyên liệu, sản phẩm và thiết bị phục vụ sản xuất. Một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả dây chuyền, tài sản và an toàn của người lao động.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra công tác PCCC tại Công ty TNHH Thiện Hương (phường Hồng Gai).

Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam (KCN Cái Lân) chuyên sản xuất máy đánh lửa xuất khẩu. Đặc thù sản xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nên công ty xác định PCCC là một trong những yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Tại các khu vực nhà xưởng, doanh nghiệp đầu tư hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động gồm đầu báo khói, đầu phun, hệ thống báo cháy trung tâm và hệ thống phun nước chữa cháy. Bình chữa cháy, họng nước và bảng hướng dẫn thoát hiểm cũng được bố trí tại khu vực sản xuất, kho chứa và văn phòng, sẵn sàng sử dụng khi có sự cố.

Bà Đỗ Thị Lan, Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam, cho biết: Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập để người lao động nắm được phương án thoát nạn, biết sử dụng phương tiện chữa cháy và chủ động xử lý khi có tình huống. Đội PCCC cơ sở được duy trì với các cán bộ, công nhân được huấn luyện định kỳ. Qua các tình huống giả định, người lao động được thực hành các kỹ năng thay vì chỉ nắm kiến thức trên lý thuyết. Doanh nghiệp cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC trong kiểm tra, hướng dẫn và diễn tập để kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu trong phương án của mình.

Thượng tá Ngô Hoài Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố cho biết, nhiều địa phương, cơ sở đã chủ động và có những cách làm sáng tạo trong công tác PCCC. Ý thức phòng ngừa của người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên; việc kiểm tra, trang bị phương tiện, xây dựng lực lượng và tổ chức thực tập các phương án xử lý sự cố được quan tâm hơn trước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, trong đó có nơi việc phòng cháy vẫn chưa được duy trì thường xuyên, một số cơ sở còn chủ quan, việc tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục nguy cơ cháy chưa kịp thời. Đây là những vấn đề cần tiếp tục chấn chỉnh, bởi hiệu quả PCCC phụ thuộc nhiều vào sự chủ động ngay từ cơ sở. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời phối hợp với địa phương và cơ sở để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm khi có sự cố xảy ra, lực lượng và phương tiện tại chỗ có thể phát huy hiệu quả ngay từ những phút đầu.