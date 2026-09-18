Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với những yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn. Cùng với việc hoạch định các chiến lược lớn, các phong trào thi đua yêu nước đang được các đơn vị, địa phương trong thành phố triển khai tích cực, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phường Yên Tử vừa tổ chức lễ khánh thành 6 công trình giao thông; khởi công 10 dự án (2 khu tái định cư, 1 khu vui chơi ngoài trời, 1 công trình mương thoát nước và 6 dự án mở rộng, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông). Đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình, dự án thiết thực chào mừng TP Quảng Ninh, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chủ trương lớn này đã tạo sự phấn khởi, đồng thuận của bà con, nhất là trong công tác đền bù, GPMB để các dự án triển khai đúng tiến độ. Bà Nguyễn Thị Ngát (phường Yên Tử) cho biết: Bà con địa phương rất phấn khởi khi cùng lúc có nhiều công trình giao thông được khánh thành. Đường rộng đẹp, bà con đi lại thuận tiện. Nhiều đoạn đường còn bố trí khu vực đỗ xe ô tô và kẻ vạch quy định rõ ràng nên mọi người chấp hành nghiêm túc việc dừng đỗ xe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông…

Thiết thực chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, trong tháng 8/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng hướng tới trở thành thành phố. Đợt thi đua diễn ra đến hết tháng 12/2026 với 3 nội dung trọng tâm: Thi đua tuyên truyền, vận động, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; Mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương đăng ký, thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc hoặc mô hình thiết thực, có sản phẩm cụ thể, hoàn thành trong năm 2026; Thi đua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lan toả hình ảnh, văn hoá bản sắc Quảng Ninh, trọng tâm là Liên hoan tiếng hát khu dân cư, Cuộc thi video ngắn "Quảng Ninh - Một tầm vóc mới".

Hưởng ứng đợt thi đua, 100% địa phương đã triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân; 100% địa phương triển khai Liên hoan tiếng hát khu dân cư và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá hình ảnh Quảng Ninh; 100% khu dân cư duy trì hoạt động vệ sinh môi trường cuối tuần… Mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn những phần việc nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số…

Trong cuối tháng 8, Quảng Ninh đã đồng loạt khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực giáo dục, giao thông, dịch vụ thương mại, công nghiệp sản xuất, nhà ở xã hội. Đây đều là những dự án, công trình động lực với đa dạng các lĩnh vực như phát triển hạ tầng KCN, CCN, đô thị, giao thông, trường học, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ…, góp phần tạo đà cho Quảng Ninh trong thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển du lịch, dịch vụ…, từng bước cụ thể hóa những hoạch định phát triển thành phố trẻ trong giai đoạn tới.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường Yên Trung (phường Yên Tử) hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.

Các địa phương, đơn vị toàn thành phố cũng tổ chức khánh thành, khởi công các công trình; triển khai nhiều phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường…, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bà Nguyễn Thị Tâm (phường Hạ Long), cho biết: Bà con khu phố rất phấn khởi khi Quảng Ninh phát triển như hôm nay và mọi người đều mong muốn tiếp tục góp sức mình để xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Nhà tôi cũng chủ động lắp đặt camera để cùng tổ dân khu phố giám sát an ninh, đảm bảo an ninh trật tự khu phố…

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố, tuổi trẻ Quảng Ninh có nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó; thăm tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong thanh niên, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường... Đặc biệt, Thành Đoàn phối hợp với các đơn vị đổi mới phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, khuyến khích thanh niên đề xuất sáng kiến, giải pháp bằng công nghệ, như ứng dụng công nghệ, AI trong phát triển du lịch, chuyển đổi xanh, quảng bá sản phẩm địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh Nguyễn Đình Đàn, trách nhiệm của tuổi trẻ đang đặt ra với những yêu cầu cao hơn khi Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới. Vì vậy, yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám lựa chọn những việc mới, việc khó. Sự tiên phong phải thể hiện bằng những sản phẩm, công trình, sáng kiến, kết quả cụ thể, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Tổ chức Đoàn cũng tăng cường giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng thành phố đáng sống thông qua các hoạt động văn hóa, cộng đồng, an sinh xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân…

Đoàn phường Tuần Châu triển khai không gian trải nghiệm "Check-in Di sản số" hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh". Ảnh: Nguyễn Dung

Những ngày này, Quảng Ninh đang dồn lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý III/2026 lên mức 15,48% và 9 tháng đạt 12,56%; phấn đấu cả năm 2026 đạt 13,21%. Hiện Quảng Ninh tiếp tục tập trung cho công tác cải cách hành chính, GPMB, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung rà soát từng dự án chậm giải ngân, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền xử lý, điều chỉnh kịch bản đã giải ngân chi tiết theo tuần, theo tháng, quý; phân loại chỉ đạo theo nhóm (dự án đã kết thúc xây dựng thì đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư, tất toán tài khoản, xử lý dứt điểm dự án kéo dài nhiều năm; dự án đang thi công thì tranh thủ thời tiết thuận lợi, bảo đảm máy móc, nhân lực, nguồn cung vật liệu, không để đình trệ công trình hoặc phát sinh tranh chấp do chậm xử lý biến động giá; dự án chưa khởi công thì đẩy nhanh lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và lựa chọn nhà thầu để khởi công ngay tại hiện trường).

Đồng thời, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh giải ngân kinh phí KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt tối thiểu 80% vào cuối quý III này; thu hút đầu tư và hoàn thiện thủ tục các dự án chuẩn bị khởi công; triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch thu - đông, đón đầu khách du lịch trong mùa lễ hội…., góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo đà phát triển những năm tiếp theo.