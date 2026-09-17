Xóa điểm nóng, xây dựng địa bàn bình yên

Giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở là yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển đô thị. Cùng với chủ động phòng ngừa, việc nắm chắc địa bàn, nhận diện sớm nguy cơ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đang được lực lượng Công an thành phố Quảng Ninh tập trung thực hiện, không để những vụ việc nhỏ tích tụ thành điểm nóng.

Không để việc nhỏ tích tụ thành điểm nóng

Buổi tối, khi mọi người nghỉ ngơi, cũng là lúc cán bộ Công an phường Việt Hưng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, địa điểm chủ yếu là các tuyến phố, ngõ nhỏ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Ở những nơi tập trung đông công nhân, người lao động ngoại tỉnh, dân cư thường xuyên biến động như các khu nhà trọ, việc kiểm tra được duy trì nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, không để nhà trọ, lán trại trở thành nơi sử dụng, cất giấu hoặc tổ chức các hoạt động liên quan đến ma túy.

Công an phường Việt Hưng xét nghiệm ma túy và tuyên truyền công nhân khu lán trại.

Với bà Trần Thị Bình, khu Giếng Đáy 7, phường Việt Hưng, công việc này đã trở nên quen thuộc.

“Những buổi kiểm tra đột xuất như vậy đem lại cho người dân chúng tôi cảm giác yên tâm hơn trong cuộc sống hằng ngày. Chủ các khu nhà trọ cũng được nhắc nhở phải quản lý người thuê, chú ý những biểu hiện bất thường và thông tin sớm cho lực lượng Công an khi cần thiết”, bà Bình chia sẻ.

Công tác kiểm tra tại các lán trại công nhân cũng được thực hiện theo cách tương tự. Cán bộ Công an vừa kiểm tra, test nhanh ma túy, vừa tuyên truyền về tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ. Với người lao động, đó cũng là dịp để nhận biết rõ hơn những nguy cơ có thể gặp phải trong quá trình sinh sống, làm việc xa quê.

Ông Lâm Văn Giáp, quê Nghệ An, công nhân Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC, cho biết: “Qua các buổi kiểm tra, mọi người đều được test, được tuyên truyền về tác hại của ma túy. Không có trường hợp nào dương tính với ma túy nên chúng tôi càng yên tâm về môi trường sinh sống, làm việc”.

Công an phường Việt Hưng bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đầm tôm trên địa bàn.

Việt Hưng là địa bàn có đông người lao động, nhiều khu nhà trọ và lán trại phục vụ các dự án. Cùng với sự phát triển của địa phương, biến động dân cư cũng đặt ra thêm yêu cầu đối với công tác quản lý. Với lực lượng Công an phường, nắm người, nắm hộ, nắm đối tượng là công việc phải làm thường xuyên.

Thiếu tá Phạm Trung Đức, Trưởng Công an phường Việt Hưng cho biết: “Đơn vị xác định việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy phải bắt đầu từ công tác phòng ngừa, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và huy động người dân cùng tham gia. Chúng tôi tập trung rà soát, kiểm tra thường xuyên tại những khu vực có nguy cơ, nhất là nhà trọ, lán trại công nhân, nơi có đông người tạm trú. Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để xác minh, xử lý. Cùng với kiểm tra, chúng tôi chú trọng tuyên truyền để người dân, người lao động hiểu tác hại của ma túy, biết cách phòng tránh và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện vấn đề”.

Theo Thiếu tá Phạm Trung Đức, chuyển hóa địa bàn không thể chỉ dựa vào việc phát hiện, xử lý các vụ việc đã xảy ra. Điều quan trọng là phải duy trì quản lý, phòng ngừa thường xuyên, để ma túy không có điều kiện xâm nhập và kéo theo các vấn đề phức tạp khác về an ninh, trật tự.

Cách làm ở Việt Hưng cũng là một phần trong yêu cầu chung được đặt ra sau khi bỏ Công an cấp huyện, theo hướng “Tỉnh mạnh, xã toàn diện, bám cơ sở”. Khi Công an phường trực tiếp nắm địa bàn, trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phát sinh ở cơ sở, việc phát hiện sớm và xử lý sớm các vấn đề sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu, không để trở thành những vụ việc phức tạp.

Giữ địa bàn bình yên

Tại phường Tuần Châu, nơi vừa tập trung thu hút khách du lịch, vừa có nhiều dự án đang thi công, yêu cầu đặt ra về đảm bảo ANTT càng trở nên cấp thiết. Riêng dự án Hạ Long Xanh có khoảng 8.000 công nhân từ các địa phương khác đến sinh sống, lưu trú và làm việc. Dân cư tăng nhanh, biến động thường xuyên, trong khi các hoạt động xây dựng, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng diễn ra cùng lúc.

Không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ, Công an phường còn tích cực phát huy vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công an phường thường xuyên huy động lực lượng này phối hợp rà soát người cư trú, tạm trú, công nhân từ nơi khác đến; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp nhận thông tin và phản ánh của người dân. Có những thông tin ban đầu chỉ là chuyện mâu thuẫn giữa người với người trong khu dân cư, nhưng nếu không được nắm bắt, giải quyết sớm, những va chạm ấy có thể kéo dài và trở thành vấn đề về ANTT.

Qua công tác cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại Tuần Châu đã phát hiện, báo tin 3 vụ mâu thuẫn nội bộ, chủ yếu liên quan đến quan hệ sinh hoạt trong khu dân cư. Công an phối hợp tuyên truyền, vận động, hòa giải, xử lý ngay từ đầu, không để vụ việc phát triển thành điểm nóng.

Sau khi Quảng Ninh trở thành thành phố, hoạt động đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch ngày càng sôi động; lượng người và phương tiện trên đường phố, tại các khu vực công cộng tăng lên. Cùng với đó là yêu cầu xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Công an phường Hạ Long đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn trên các tuyến đường, trong các khu dân cư, không chỉ lực lượng Công an các phường, xã, đặc khu, các tổ công tác Cảnh sát 113 đã xây dựng phương án tuần tra tại những tuyến, địa bàn và khung giờ có nguy cơ cao; duy trì tuần tra cơ động, kịp thời tiếp cận hiện trường khi có tin báo của người dân hoặc đề nghị hỗ trợ từ Công an cơ sở.

Sự có mặt thường xuyên của lực lượng Cảnh sát 113, nhất là vào ban đêm, góp phần ngăn ngừa tụ tập, gây rối, đồng thời giúp người dân yên tâm hơn khi đi lại, sinh hoạt tại các khu vực công cộng.

Trong công tác bảo đảm ANTT, điều quan trọng là không để lực lượng Công an rơi vào thế bị động trước những thay đổi của địa bàn, bởi nếu không được nắm bắt kịp thời, những biến động ấy sẽ tạo ra khoảng trống trong quản lý.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Yêu cầu trước hết là phải quản lý chắc địa bàn, đối tượng; chủ động phân tích, dự báo để nhận diện sớm những vấn đề có thể phát sinh, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, liên phường, liên khu vực. Vấn đề nào có thể giải quyết từ cơ sở thì phải giải quyết ngay từ cơ sở, làm rõ nguyên nhân, không để những việc nhỏ kéo dài rồi trở thành phức tạp; không để xảy ra tình trạng chờ đợi, đùn đẩy hoặc bất ngờ trước tình hình”.

Qua một năm rưỡi thực hiện chủ trương "Tỉnh mạnh, xã toàn diện, bám cơ sở”, Công an cấp xã đang đảm nhận trực tiếp hơn nhiều phần việc trước đây được giải quyết ở cấp huyện. Điều này đòi hỏi năng lực nắm tình hình, quản lý địa bàn và giải quyết vụ việc tại cơ sở phải thực chất hơn, không chỉ chờ tin báo, nắm tình hình phải đi trước một bước. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đồng thời phải chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở khi vụ việc có tính chất phức tạp hoặc liên quan nhiều địa bàn.

Giữ địa bàn bình yên vì thế trước hết là giữ chắc từng địa bàn. Khi lực lượng Công an nắm được địa bàn, gần dân và xử lý công việc ngay tại cơ sở, sẽ giải quyết được những nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh. Xóa điểm nóng, chuyển hóa địa bàn trọng điểm cũng phải được thực hiện hằng ngày, thông qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm, đặc biệt, không để phát sinh tội phạm. Từ đó, giữ bình yên khu dân cư, tạo nền tảng để thành phố Quảng Ninh phát triển ổn định, an toàn.