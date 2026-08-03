Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Nội vụ

Quốc hội vừa phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: DUY LINH)

Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành quy trình, thủ tục phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 483/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Cũng với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31/8/1965, quê quán tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa cho ông Đỗ Thanh Bình và ông Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Nguyễn Tiến Hải trưởng thành từ cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh Minh Hải (cũ) và Tỉnh đoàn Cà Mau. Từ tháng 7/2000 đến nay, ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Cà Mau; tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau, kinh qua các cương vị: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Tháng 7/2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau khi Kiên Giang và An Giang sáp nhập vào tháng 7/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại Đại hội XIV của Đảng hồi tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương Đảng. Ba tháng sau, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tháng 7/2026, ông Nguyễn Tiến Hải được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Nội vụ theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.