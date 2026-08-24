Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 10 luật lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Luật sửa đổi 10 luật về nông nghiệp và môi trường được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao, chính thức đơn giản hóa, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này. Luật gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 24/8, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo kết quả biểu quyết điện tử, có 465/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 93% tổng số đại biểu Quốc hội.

10 luật được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều.

Luật chỉ tập trung luật hoá Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; không phát sinh chính sách mới (ngoại trừ luật hóa 1 nội dung của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP).

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Về phân quyền thủ tục hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác ngoài phạm vi của Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Luật này chỉ tập trung luật hóa 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ và chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không làm phát sinh chính sách mới.

Chính phủ ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội và sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động, tham vấn các chủ thể có liên quan để đề xuất xử lý khi sửa đổi toàn diện một số luật liên quan trong thời gian tới.

Đối với một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế rà soát, loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã quy định các trường hợp thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký hoặc bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đồng thời, đã giao cho Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về nội dung này.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư, trong đó quy định các trường hợp thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi danh mục khi có bằng chứng khoa học cho thấy thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường hoặc bị cảnh báo bởi một số tổ chức quốc tế.

Thực tế quản lý trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã loại bỏ 14 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, 1.706 sản phẩm, 1.265 hàm lượng hoạt chất không đáp ứng quy định ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Hiện nay, một số hoạt chất khác trong danh mục cũng đã đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động thực hiện rà soát, phối hợp nghiên cứu, thu thập các thông tin để đề xuất loại bỏ khỏi danh mục trong thời gian tới.

Do thuốc bảo vệ thực vật là một vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt là trong việc bảo đảm các yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn trong sản xuất, nhập khẩu, quản lý và sử dụng nhằm bảo đảm tính hiệu quả và khả thi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.