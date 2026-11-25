Ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển nuôi biển bền vững

Chiều 25/11, tại đặc khu Vân Đồn, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, UBND đặc khu Vân Đồn tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nuôi biển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi biển, nhất là những công nghệ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát môi trường và giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái biển. Nhiều nội dung được quan tâm như phát triển mô hình nuôi biển xanh, nuôi tuần hoàn, giảm phát thải; ứng dụng công nghệ trong quản lý vùng nuôi, kiểm soát chất lượng con giống, thức ăn và phòng, chống dịch bệnh.

Quang cảnh hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc xây dựng chuỗi giá trị nuôi biển bền vững, từ sản xuất giống, thức ăn, tổ chức nuôi, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; tăng cường liên kết giữa người nuôi, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản... Qua đó, từng bước chuyển hoạt động nuôi biển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, đặc khu Vân Đồn đang từng bước cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Địa phương xác định phát triển các vùng nuôi biển tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, quản lý chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao giá trị chế biến sản phẩm.

Đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản trên biển.

Thông qua hội thảo nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nuôi biển; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Qua đó, góp phần đưa nghề nuôi biển của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.