Tập huấn về phòng vệ thương mại năm 2026

Sáng 26/11, Sở Công Thương Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng vệ thương mại (PVTM) năm 2026. Tham gia có trên 60 đại biểu thuộc các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đại biểu nghe phổ biến, cập nhật kiến thức các chuyên đề về phòng vệ thương mại năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, cập nhật kiến thức về 2 chuyên đề: Xu hướng điều tra phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh biện pháp PVTM trên thế giới; cảnh báo sớm các rủi ro đối với những ngành hàng xuất khẩu chủ lực và hướng dẫn doanh nghiệp quy trình chuẩn bị, lưu trữ hồ sơ, chứng từ để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả. Cùng với đó là các quy định hiện hành về xuất xứ hàng hóa, nhận diện các hành vi rủi ro liên quan đến gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp để doanh nghiệp phòng tránh ngay từ khâu tổ chức sản xuất và xuất khẩu.

Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức về PVTM trước yêu cầu hội nhập quốc tế về kinh tế, giúp các đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cập nhật kịp thời các thông tin cần thiết về hàng hóa, thị trường, các rào cản nguy cơ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu thực tiễn trong tình hình mới.