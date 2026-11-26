Thu xuất nhập khẩu sắp cán đích

Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước hằng năm của Quảng Ninh thì thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm thu nội địa. Với kết quả thu 10 tháng đạt 15.669 tỷ đồng, bằng 89,54% dự toán, tăng 12,75% so với cùng kỳ, các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan Khu vực VIII hiện đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Xác định thu xuất nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương, nên ngay từ đầu năm, từ sự đồng hành, phối hợp, giải quyết những vướng mắc của thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước rút ngắn thủ tục hải quan, sát cánh gỡ khó, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cùng với đó, việc tăng cường thu hút doanh nghiệp mới, mở rộng nguồn hàng xuất nhập khẩu là một trong những giải pháp trọng tâm được các đơn vị thuộc hải quan Quảng Ninh tích cực triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Cùng với mở rộng nguồn thu, cải cách thủ tục hành chính thì chuyển đổi số tiếp tục được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp của ngành Hải quan Quảng Ninh. Từ ngày 15/10/2026, Hải quan Khu vực VIII chính thức triển khai thí điểm số hóa chứng từ, chuyển từ xử lý hồ sơ truyền thống sang quy trình số hóa giúp giảm các thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái). Ảnh: Hoàng Nga

Từ cách làm đó, từ đầu năm đến nay, hải quan Quảng Ninh đã thu hút thêm hàng trăm doanh nghiệp mới tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Hoạt động thông quan hàng hóa, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thuận lợi là điều kiện quan trọng để tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đạt 4,27 tỷ USD, tăng 26,30% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,98 tỷ USD, tăng 25,90% so với cùng kỳ. Qua đó đưa số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15.669 tỷ đồng, bằng 89,54% dự toán, tăng 12,75% so với cùng kỳ. Con số này đã đóng góp tích cực vào tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh đến ngày 31/10/2026 đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 114,80% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 84,95% kế hoạch thu cả năm (100.000 tỷ đồng), tăng 22,67% so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là nhờ hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế cửa khẩu và logistics tiếp tục được thúc đẩy. Từ ngày 7/3/2026, thành phố triển khai thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân II); khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)…

Quảng Ninh còn tích cực xây dựng Đề án hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) và hoàn thiện Đề án điều chỉnh ranh giới, sáp nhập Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh vào Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn theo mô hình khu kinh tế cửa khẩu thế hệ mới.

Thời gian từ nay đến cuối năm là cao điểm của hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh khi các doanh nghiệp, nhà máy gia tăng sản xuất, kinh doanh đáp ứng các đơn hàng. Thời điểm này cũng là cao điểm gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vì vậy ngoài nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, các đơn vị hải quan Quảng Ninh còn phải chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thành phố Quảng Ninh đang quyết tâm cao cho tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 18.300 tỷ đồng. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và đổi mới trong phương thức quản lý, điều hành, giải quyết các thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, hải quan Quảng Ninh đang tập trung tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Quảng Ninh.