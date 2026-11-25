Quảng Ninh - Phòng Thành thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả thông quan cửa khẩu

Sáng 25/11, tại Ban Quản lý cửa khẩu Hoành Mô, đoàn đại biểu Ban Quản lý cửa khẩu TP Quảng Ninh (Việt Nam) và đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân khu Phòng Thành (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác những tháng cuối năm 2026 nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai bên; rà soát việc triển khai các nội dung đã thống nhất tại cuộc hội đàm ngày 29/4/2026, đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình triển khai phương thức vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương tiện đi thẳng qua các cửa khẩu.

Đối với cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung, mô hình thông quan xe đi thẳng được triển khai từ năm 2022 với một số mặt hàng như bột cá, hạt điều, với sản lượng khoảng 50 container/năm. Tại lối thông quan Bắc Phong Sinh, mô hình thông quan xe đi thẳng đối với hàng hóa đông lạnh được thực hiện từ ngày 17/6/2026, đạt sản lượng khoảng 60 container/tháng.

Phía Việt Nam trao đổi, đề xuất và thống nhất các nội dung tại buổi hội đàm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thông quan theo phương thức này vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như số lượng hàng hóa thông quan chưa cao, chưa phát huy hết năng lực của mô hình; số lượng lái xe của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phía Việt Nam còn hạn chế.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu Động Trung và lối thông quan Lý Hỏa; nghiên cứu mở rộng danh mục hàng hóa của Việt Nam được phép xuất khẩu qua cửa khẩu Hoành Mô và lối thông quan Bắc Phong Sinh, ưu tiên các mặt hàng hoa quả, nông sản, lâm sản, thủy sản tươi sống, thủy sản ướp đá, đông lạnh và các mặt hàng khác đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc.

Phía Trung Quốc thống nhất và đưa ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả tại buổi hội đàm.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu vận dụng linh hoạt các quy định quản lý, tối ưu hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu suất thông quan. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực cửa khẩu và duy trì hoạt động giao thương ổn định, thông suốt.

Hội đàm là dịp quan trọng để hai bên đánh giá toàn diện kết quả phối hợp, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cửa khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới, trong đó có địa bàn xã Hoành Mô.