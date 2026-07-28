Sau mỗi quyền lợi đều có dấu ấn công đoàn

Một bữa ăn ca tốt hơn, một điều khoản mới trong thỏa ước lao động tập thể hay một kiến nghị được giải quyết kịp thời đều có dấu ấn của tổ chức công đoàn. Những việc làm kiên trì ấy đang góp phần xây dựng niềm tin của người lao động ngay từ cơ sở.

Xây dựng niềm tin từ những việc cụ thể

Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng trao hỗ trợ xây mái ấm Sao Vàng cho công nhân Đặng Thị Yến.

Trong doanh nghiệp, người lao động thường nhớ đến công đoàn khi quyền lợi bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, phần lớn công việc của cán bộ công đoàn diễn ra trước khi xảy ra tranh chấp. Họ xuống phân xưởng nắm tâm tư công nhân, gặp doanh nghiệp để trao đổi, thương lượng, đối thoại và tìm tiếng nói chung. Nhiều quyền lợi của người lao động được giữ lại từ những cuộc làm việc âm thầm như thế.

Một trong những nơi cho thấy rõ vai trò ấy là Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng. Cách đây nhiều năm trước, Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng từng xảy ra đình công tập thể. Từ những bất cập trong quan hệ lao động, Công đoàn cơ sở đã thay đổi cách làm, chủ động xuống từng phân xưởng nắm tâm tư công nhân, tổng hợp kiến nghị và trực tiếp đối thoại với chủ doanh nghiệp thay vì chờ phát sinh vụ việc.

Đến nay, đối thoại định kỳ trở thành nền nếp. Hội nghị người lao động, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể được duy trì thường xuyên. Nhiều chế độ về tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân được thực hiện đầy đủ.

Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng vào công đoàn, bởi đã luôn đối thoại với doanh nghiệp để đem đến cho chúng tôi không chỉ quyền lợi mà còn tạo dựng một mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp”.

Niềm tin ấy được xây dựng từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn. Với hơn 3.500 lao động, phần lớn là nữ, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thịnh luôn dành nhiều thời gian gặp gỡ công nhân trước mỗi kỳ đối thoại. Từ những ý kiến ghi nhận tại phân xưởng, công đoàn cùng doanh nghiệp hoàn thiện quy chế phối hợp, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Ở phường Cửa Ông, bài toán lại nằm ở địa bàn rộng và doanh nghiệp phân tán. Vì thế, cán bộ công đoàn không chờ người lao động tìm đến mà chủ động xuống doanh nghiệp nắm tình hình, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi mô hình công đoàn phường được kiện toàn, Công đoàn phường đã hỗ trợ 1.133 lượt đoàn viên, người lao động với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng; thăm hỏi 259 trường hợp khó khăn; tổ chức khám sức khỏe cho 200 lao động nữ; duy trì 21 "Bữa cơm Công đoàn"; phối hợp tổ chức 20 cuộc đối thoại với hơn 200 ý kiến của người lao động được tiếp thu, giải quyết. Qua thương lượng, ba doanh nghiệp nâng mức bữa ăn ca từ 18.000 đồng lên 20.000 đồng mỗi suất…

Theo bà Bùi Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn phường Cửa Ông, muốn bảo vệ quyền lợi người lao động thì trước hết phải hiểu họ đang cần gì. Cán bộ công đoàn phải thường xuyên có mặt ở cơ sở, nghe công nhân nói, gặp doanh nghiệp trao đổi rồi mới tìm được tiếng nói chung.

Nâng chất lượng hoạt động từ gốc

Đồng chí Tô Xuân Thao, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng quà Tết 2026 cho công nhân Công ty CP Đầu tư và Phát triển Môi trường đô thị Quảng Ninh.

Khi bộ máy công đoàn địa phương chuyển sang mô hình mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì hoạt động mà còn nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động. 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức 151 cuộc đối thoại với hơn 9.500 đoàn viên, người lao động; ký mới 35 thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số lên 961; đồng thời hướng dẫn hàng trăm doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Song song với nhiệm vụ đại diện, các cấp công đoàn thăm hỏi hơn 10.500 lượt đoàn viên, người lao động; tổ chức 138 chương trình "Bữa cơm Công đoàn" cho hơn 22.000 người lao động, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ nhà ở, khám sức khỏe và chăm lo công nhân khó khăn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Quảng Ninh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là nhiệm vụ then chốt. Trong bối cảnh nhiều cán bộ kiêm nhiệm, mới được kiện toàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu về kỹ năng đối thoại, thương lượng và bảo vệ quyền lợi người lao động ngày càng cao.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao, cho biết: “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn là khâu đột phá. Công đoàn Quảng Ninh đang triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2026-2030, đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở để đủ bản lĩnh, kỹ năng đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động trong tình hình mới”.

Người lao động có thể không nhớ hết những cuộc họp hay văn bản được ký kết, nhưng họ sẽ cảm nhận rõ hơn qua bữa ăn ca tốt hơn, môi trường làm việc an toàn hơn hay những quyền lợi được bảo đảm. Đó cũng là cách tổ chức công đoàn khẳng định vai trò của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và gần gũi với người lao động.