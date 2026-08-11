Sẽ tổ chức Gameshow truyền hình “Sao Khuê Đất mỏ” trong năm học 2026-2027

Chiều 11/8, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp truyền thông về công tác giáo dục năm 2026.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp truyền thông về công tác giáo dục năm 2026.

Tại buổi ký kết, hai đơn vị đã thống nhất phối hợp tổ chức Gameshow truyền hình “Sao Khuê Đất mỏ” mùa 1, năm học 2026-2027, dành cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng tham gia là học sinh lớp 10, 11 năm học 2026-2027 đang học tại các trường THPT và trường phổ thông có cấp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; có kết quả học tập, rèn luyện năm học 2025-2026 xếp loại tốt; có kiến thức, hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, kỹ năng tư duy, giao tiếp, xử lý tình huống; tự nguyện đăng ký và được nhà trường lựa chọn, giới thiệu.

Các đại biểu tham quan Trường quay S8 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh - nơi sẽ thực hiện tổ chức Gameshow truyền hình “Sao Khuê Đất mỏ” mùa 1, năm học 2026-2027.

Các đại biểu tham quan không gian trường quay S7.

Việc tuyển chọn thí sinh được thực hiện thông qua các trường THPT và trường phổ thông có cấp THPT. Các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền về Gameshow, tiếp nhận đăng ký trên tinh thần tự nguyện và lựa chọn học sinh đủ điều kiện tham gia vòng sơ loại.

Thời gian tổ chức dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến tháng 6/2027. Vòng sơ loại sẽ diễn ra trong năm 2026; các trận thi được ghi hình từ tháng 1/2027. Trận chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 6/2027 và được truyền hình trực tiếp. Gameshow dự kiến phát sóng vào 20 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần trên sóng truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, đồng thời phát lại trên các kênh và nền tảng số của đơn vị.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sự kiện lịch sử báo chí Quảng Ninh tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Mỗi chương trình có thời lượng từ 60-90 phút. Các trận thi được ghi hình tại Trường quay S8 - Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh hoặc các địa điểm khác do Ban Tổ chức quyết định, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế.

Chương trình hướng tới tạo sân chơi trí tuệ, giúp học sinh giao lưu, thể hiện kiến thức, tư duy, khả năng giải quyết vấn đề; đồng thời tăng cường hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của Quảng Ninh, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Gameshow được xác định là hoạt động giao lưu, trải nghiệm, không phải kỳ thi chọn học sinh giỏi, không sử dụng kết quả để đánh giá chất lượng giáo dục hay xếp loại thi đua của nhà trường, không gây áp lực thành tích cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giới thiệu các hiện vật được trưng bày tới các đại biểu.

Nhiều thiết bị máy móc cổ phục vụ làm các chương trình phát thanh, truyền hình được lưu giữ, trưng bày.

Cũng tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp truyền thông về công tác giáo dục năm 2026. Qua đó, nhằm tăng cường phối hợp trong cung cấp, chia sẻ thông tin; phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả, hoạt động nổi bật của ngành; chủ động định hướng dư luận đối với những vấn đề giáo dục được xã hội quan tâm.

Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục; đổi mới quản trị, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chuyển đổi số, ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nhân văn, hạnh phúc; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng xã hội học tập; lan tỏa các mô hình hiệu quả, nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Hai đơn vị sẽ tăng cường tin, bài trên các hạ tầng truyền thông; phối hợp sản xuất chuyên đề “Giáo dục và Phát triển” định kỳ 1 số/tháng trên sóng truyền hình Quảng Ninh và chuyên trang giáo dục trên báo Quảng Ninh hằng ngày với tần suất 1 trang/tháng.

Các đại biểu tham quan trường quay chương trình thời tiết.

Tham quan phòng thu và thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp.

Chương trình phối hợp truyền thông giữa hai đơn vị sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo đồng thuận xã hội đối với đổi mới giáo dục, xây dựng hình ảnh giáo dục Quảng Ninh phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, chất lượng, công bằng và hạnh phúc.