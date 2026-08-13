Siết chặt hoạt động giết mổ động vật, bảo đảm ATTP từ gốc

Trước yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường, Quảng Ninh đang quyết liệt chấn chỉnh hoạt động giết mổ động vật, từng bước thu hẹp và tiến tới xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện. Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động quy hoạch, bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư cơ sở giết mổ tập trung; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, hoàn thành lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện trước ngày 31/10/2026.

Công an tỉnh làm việc với Chi cục Chăn nuôi và thú y về những tồn tại cần khắc phục đối với hoạt động giết mổ gia súc. Ảnh: Quốc Xã (Công an tỉnh)

Theo văn bản số 3342/UBND-TC, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động giết mổ động vật, thực hiện nghiêm các quy định về thú y, ATTP, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đây là yêu cầu nhằm siết chặt kiểm soát ngay từ khâu giết mổ, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, đây vẫn là một trong những khâu cần được chấn chỉnh trong chuỗi kiểm soát ATTP. Toàn tỉnh hiện có 6 cơ sở giết mổ động vật tập trung được giao cho cấp xã quản lý. Tại các cơ sở này, động vật trước khi giết mổ được kiểm tra sức khỏe, nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch; quá trình giết mổ được kiểm soát, giám sát nhằm bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y và ATTP.

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở tập trung, hoạt động giết mổ nhỏ lẻ vẫn tồn tại tại một số địa bàn, nhất là trong khu dân cư. Việc giết mổ phân tán không chỉ khó kiểm soát về nguồn gốc động vật, điều kiện vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến ATTP. Trong khi đó, việc phát triển mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch trước đây còn gặp nhiều khó khăn do phải điều chỉnh, đồng bộ với các quy hoạch khác; các dự án chủ yếu dựa vào nguồn lực xã hội hóa nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, thời gian thu hồi vốn dài, dẫn đến khó thu hút nhà đầu tư.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức lại công tác quản lý theo hướng rà soát toàn diện, phân loại cụ thể và từng bước đưa hoạt động giết mổ vào nền nếp. Các địa phương phải thống kê, phân loại toàn bộ cơ sở giết mổ trên địa bàn; xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện, hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Đối với những địa bàn chưa có cơ sở giết mổ tập trung, có thể xem xét bố trí từ 1-2 điểm giết mổ tập trung tạm thời có điều kiện, đáp ứng nhu cầu thực tế trong thời gian chờ hình thành cơ sở ổn định.

Cùng với sắp xếp lại mạng lưới cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thành lập tổ kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất; kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với các điểm giết mổ trái phép, không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, ATTP, môi trường và phòng chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ chuyển vào hoạt động tại các cơ sở tập trung cũng được thực hiện đồng thời, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp. Riêng phường Hà Tu và phường Quang Hanh được giao rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp để di dời cơ sở giết mổ tập trung hiện không còn đáp ứng yêu cầu về khoảng cách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc di dời nhằm từng bước đưa hoạt động giết mổ ra khỏi những khu vực không còn phù hợp với không gian đô thị, đồng thời bảo đảm yêu cầu về môi trường, vệ sinh thú y và ATTP.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở NN&MT được giao hướng dẫn các địa phương lựa chọn địa điểm, thẩm định điều kiện cơ sở giết mổ tập trung; chủ trì kiểm tra liên ngành, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tham mưu cơ chế, chính sách phát triển hệ thống cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn. Đây cũng là nhiệm vụ được Quảng Ninh xác định trong định hướng bảo đảm chất lượng, ATTP giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng kiểm soát ATTP theo chuỗi, từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến lưu thông, tiêu thụ.

Ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra công tác giết mổ động vật, vắc xin thú y và kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhằm đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, ATTP, kiểm soát nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ và phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Các đợt kiểm tra thực tế cũng cho thấy việc kiểm soát tốt khâu giết mổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ chuỗi thực phẩm. Khi động vật được kiểm soát nguồn gốc, kiểm dịch trước khi giết mổ, quá trình giết mổ được giám sát và sản phẩm được kiểm soát trước khi đưa ra thị trường, nguy cơ mất ATTP được giảm thiểu ngay từ đầu. Vì vậy, việc chuyển từ mô hình giết mổ phân tán sang các cơ sở tập trung không đơn thuần là sắp xếp lại các điểm giết mổ. Quan trọng hơn, đây là bước để hình thành một chuỗi kiểm soát có thể truy xuất, giám sát và xử lý rõ trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng thịt, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Cùng với ngành nông nghiệp và môi trường, các sở, ngành liên quan được giao phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. UBND tỉnh cũng yêu cầu kết quả thực hiện các nhiệm vụ này được xem là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiện đại và hình thành các chuỗi giá trị, việc tổ chức lại hệ thống giết mổ vì thế không chỉ nhằm giải quyết một khâu trong quản lý thú y. Đây còn là bước quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh và xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch hơn trên địa bàn tỉnh.