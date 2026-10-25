Sôi động những sân chơi cộng đồng

Những điệu dân vũ nhịp nhàng, bước nhảy zumba sôi động, những môn thể thao mới mẻ, giàu sức thu hút cộng đồng… đang làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở các khu dân cư trên địa bàn Quảng Ninh.
Với nhiều môn thể thao dễ tiếp cận, phù hợp các lứa tuổi, phong trào thể dục, thể thao quần chúng ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Các câu lạc bộ, nhóm tập luyện duy trì sinh hoạt thường xuyên, trở thành những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Qua mỗi buổi tập luyện, giao lưu, thi đấu, người dân vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.