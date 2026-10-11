Sức sống thể thao từ cơ sở

Những ngày này, trong không khí tưng bừng của Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, sức sống thể thao lan tỏa từ những sân tập, khu phố đến thôn, bản. Được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, mỗi địa phương phát huy một thế mạnh, một cách làm, cùng góp sức tạo nên một kỳ Đại hội sôi nổi, giàu sức lan tỏa.

Ở xã Hoành Mô, phong trào thể thao được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, các môn thể thao dân tộc cũng là thế mạnh của địa phương, gắn chặt với đời sống cộng đồng, được tập luyện từ sớm để chuẩn bị cho Đại hội.

Hoành Mô cũng như nhiều địa phương duy trì tập luyện từ sớm, tạo nền tảng cho VĐV tham dự Đại hội.

Từ mùng 1 Tết đến Hội Kiêng Gió tháng 5, các môn đánh quay, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi tiếp tục được tổ chức sôi nổi. Ông Vi Ngọc Nhất, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoành Mô, cho biết: Từ các hoạt động thể thao quần chúng, địa phương có điều kiện phát hiện, lựa chọn những nhân tố có khả năng để bổ sung cho đội tuyển. Lực lượng được gây dựng từ cơ sở đã góp phần mang về kết quả nổi bật khi Hoành Mô nhất toàn đoàn bắn nỏ với 5 HCV, nhất kéo co với 6 HCV và xếp nhì đẩy gậy với 4 HCV.

Nếu Hoành Mô nổi bật với các môn truyền thống, phường Yên Tử lại cho thấy cách chuẩn bị bài bản từ khu phố. Ông Vũ Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường, cho hay, từ đầu tháng 1, địa phương đã tổ chức thi kéo co, võ thuật cổ truyền; qua Đại hội cấp phường, địa phương tuyển chọn VĐV cho đội tuyển. Riêng điền kinh, việt dã được tập trung tập luyện trước thi đấu khoảng 1 tháng rưỡi. Cùng với đó, phường Quang Hanh đã giành nhất toàn đoàn điền kinh với 5 HCV; Mạo Khê cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và lực lượng khá đồng đều.

Từ những lát cắt ấy có thể thấy phong trào rộng khắp ở cơ sở chính là điểm tựa của Đại hội. Đến cuối tháng 5/2026, toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở, mỗi đơn vị tổ chức bình quân 8 môn, thu hút hơn 90.000 lượt người tham gia, cổ vũ. Qua những sân chơi này, nhiều VĐV được phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng để bước lên sân đấu lớn hơn.

Thi đấu cờ tại phường Yên Tử, góp phần tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho Đại hội TDTT.

Không chỉ rộng về quy mô, phong trào còn ngày càng đi vào đời sống. Hiện khoảng 42% người dân Quảng Ninh tập luyện thể thao thường xuyên, 25% gia đình đạt tiêu chí gia đình thể thao; toàn địa bàn có hơn 1.300 CLB thể thao, trong đó trên 900 CLB ngoài công lập. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, rèn luyện đang dần trở thành nhu cầu tự thân, lan tỏa từ đô thị tới nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Chính nền tảng phong trào đó tạo chiều sâu cho Đại hội.

Sự lan tỏa ấy cũng được thể hiện qua quy mô và kết quả thi đấu. Đến nay, Đại hội đã hoàn thành 17/18 môn, bóng chuyền hơi là môn còn lại. Điền kinh có 254 VĐV của 35 địa phương, việt dã có 134 VĐV của 27 địa phương, pickleball quy tụ 371 VĐV của 42 đoàn. Thành tích cũng cho thấy thế mạnh riêng của từng địa bàn: Quang Hanh nhất toàn đoàn điền kinh, Móng Cái 1 nhất việt dã, Hoành Mô nổi bật ở bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Qua đó, sức cạnh tranh của Đại hội được tạo nên từ chính chiều sâu phong trào và quá trình chuẩn bị ở cơ sở.

Cùng với các cuộc tranh tài, sức sống thể thao cơ sở còn thể hiện ở sự đa dạng trong cách người dân đến với thể thao. Từ đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, dưỡng sinh đến pickleball và các môn thể thao dân tộc, mỗi lứa tuổi đều có lựa chọn phù hợp.

Các VĐV tranh tài môn điền kinh tại Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Hơn 1.300 CLB tạo thêm môi trường để người dân duy trì tập luyện, giao lưu; nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng tham gia xã hội hóa cơ sở vật chất và hoạt động thể thao. Ở vùng cao, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, võ cổ truyền vẫn hiện diện trong ngày hội, lễ hội; trong khi những môn mới như pickleball góp phần làm phong phú đời sống thể thao.

Vì thế, Đại hội không chỉ là nơi đo thành tích, mà còn là dịp kiểm chứng chiều sâu của phong trào. Từ các sân chơi, CLB và môn thể thao truyền thống, nhân tố mới được phát hiện, thói quen rèn luyện được duy trì, tạo nền tảng bền vững cho thể thao Quảng Ninh.