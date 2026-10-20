Tận tâm với phong trào phụ nữ cơ sở

Nhiệt tình, trách nhiệm và luôn quan tâm đến đời sống hội viên, bà Nguyễn Thị Xuyến (SN 1961) Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ địa phương. Những việc làm thiết thực của bà được cán bộ, hội viên tin tưởng, quý mến.

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh Nguyễn Thị Xuyến (thứ 3, phải sang) cùng các cán bộ, hội viên trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2005, bà Nguyễn Thị Xuyến bắt đầu tham gia công tác Hội tại chi hội phụ nữ khu phố, tới năm 2015, bà được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh và đảm nhiệm cương vị này đến nay. Dù ở vị trí nào, bà cũng dành nhiều thời gian đến với hội viên, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình để có cách vận động, giúp đỡ phù hợp.

Một trong những hoạt động được bà Xuyến duy trì nhiều năm là CLB Gia đình hạnh phúc của phường, nơi bà đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm từ năm 2023. CLB có sự tham gia của 13 chi hội với khoảng 300 hội viên, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái.

Đáng chú ý, bà Xuyến đã lồng ghép mô hình nuôi lợn tiết kiệm vào hoạt động CLB, vận động chị em dành dụm những khoản tiền nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Số tiền tiết kiệm được sử dụng để đóng góp cho các chương trình thiện nguyện của các cấp Hội. Từ việc tiết kiệm trong mỗi gia đình, chị em có thêm điều kiện chung tay giúp đỡ những người khó khăn.

Sự quan tâm ấy còn thể hiện qua những hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong giai đoạn 2020-2025, bà Xuyến cùng các chi hội vận động nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi mẹ và hỗ trợ 9 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 3,31 triệu đồng mỗi tháng.

Vào các dịp lễ, Tết, Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình khó khăn với kinh phí bình quân trên 80 triệu đồng mỗi năm. Bản thân gia đình bà cũng nhận hỗ trợ một gia đình hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, đều đặn 400.000 đồng/tháng trong hơn 2 năm.

Bà Xuyến chia sẻ: “Trong tháng 10/2026, tôi và gia đình tiếp tục nhận hỗ trợ thêm một hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Qua nhiều năm làm công tác Hội, tôi hiểu rằng với những gia đình gặp hoạn nạn, sự giúp đỡ không nên chỉ dừng lại ở một vài lần thăm hỏi. Điều họ cần là sự quan tâm, đồng hành lâu dài để vơi bớt gánh nặng và có thêm động lực vượt qua khó khăn”.

Bà Nguyễn Thị Xuyến (ở giữa) trao tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại khu 3, phường Cao Xanh.

Quan tâm giúp hội viên cải thiện thu nhập, bà Xuyến cùng tập thể Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Giai đoạn 2020-2025, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt trên 21 tỷ đồng, không có nợ quá hạn.

Hội cũng duy trì hơn 30 tổ phụ nữ tiết kiệm với nguồn vốn quay vòng gần 2 tỷ đồng mỗi năm, giúp chị em có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, bà tích cực vận động hội viên tham gia các mô hình “Biến rác thành tiền”, “Tuyến đường không rác”, “Tuyến đường hoa”, góp phần giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Là người yêu thích văn hóa, văn nghệ, bà Xuyến còn dành nhiều thời gian tổ chức các hoạt động giao lưu, rèn luyện sức khỏe cho chị em. Bà phụ trách CLB dân vũ của phường với hơn 200 thành viên, duy trì các buổi luyện tập, biểu diễn tại những sự kiện của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuyến chia sẻ: “Hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội, tôi đã coi đây là một phần cuộc sống của mình. Chừng nào còn sức khỏe, còn có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn muốn tiếp tục công việc này”.