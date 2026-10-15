Lan tỏa nghĩa tình, làm đẹp quê hương

Hội viên nông dân Quảng Ninh đang phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, sẻ chia kinh nghiệm và giúp nhau phát triển kinh tế. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, những đóng góp ấy còn tạo việc làm, gắn kết cộng đồng, góp phần làm cho quê hương ngày càng khởi sắc.

Gia đình ông Phạm Khắc Huyến, phường Bình Khê, chăm sóc cây mai vàng Yên Tử của gia đình.

Gắn bó với cây mai vàng Yên Tử, ông Phạm Khắc Huyến, phường Bình Khê, hiện trồng trên một vạn gốc mai, trên diện tích 2ha, mang lại thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với mức lương gần 9 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều lao động thời vụ. “Tôi mong muốn nghề trồng mai vàng Yên Tử ngày càng phát triển, không chỉ giúp gia đình và bà con có thêm thu nhập mà còn giữ được nghề truyền thống, làm đẹp cảnh quan quê hương” - ông Huyến chia sẻ. Với mong muốn ấy, suốt 5 năm, ông kiên trì vận động, đồng hành cùng người dân hoàn thiện hồ sơ thành lập Làng nghề Mai cảnh Yên Tử, khu Tây Sơn. Làng nghề được công nhận vào tháng 8 vừa qua là niềm vui chung của những người trồng mai, mở thêm cơ hội phát triển nghề truyền thống, lan tỏa nghĩa tình và góp phần làm đẹp quê hương.

Cũng từ mong muốn làm giàu trên chính quê hương, bà Trần Thị Vân ở xã Bình Liêu đã mạnh dạn đầu tư 10.500m² trồng nho sữa Hàn Quốc, từng bước xây dựng thương hiệu “Nho sữa Bình Liêu”. Giai đoạn 2025-2026, mô hình đạt doanh thu bình quân khoảng 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 1 lao động và việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động địa phương. Từ những kết quả bước đầu, gia đình bà tiếp tục hướng tới mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, góp phần nâng giá trị nông sản địa phương.

Chính quyền và Hội Nông dân phường Hiệp Hòa gắn biển công trình đường điện thắp sáng tại khu phố Giếng Khe.

Để những cách làm hiệu quả được lan tỏa rộng hơn, Hội nông dân các cấp chú trọng phát huy vai trò của những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi thông qua hoạt động dạy nghề ngắn hạn và mô hình “Nông dân dạy nông dân”. Tại đây, những người có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, kết hợp trao đổi lý thuyết với thực hành ngay tại mô hình sản xuất. Sự hỗ trợ không dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn tạo động lực để các hộ mạnh dạn thay đổi cách làm, tìm hướng phát triển phù hợp, từ đó, nhiều nông hộ chủ động thành lập nhóm hộ, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, cùng trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Tinh thần sẻ chia ấy còn được thể hiện trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân các cấp đã tích cực vận động hội viên phát huy sức lực, sự sáng tạo và tinh thần chủ động, tham gia những phần việc phù hợp với điều kiện từng địa bàn dân cư. Trong 5 năm qua, nông dân trên địa bàn thành phố đã hiến 364.679m² đất, đóng góp trên 28.000 ngày công lao động, tham gia sửa chữa 2.601km đường giao thông liên thôn và tu sửa 1.397km đường kênh mương nội đồng. Riêng trong 9 tháng năm 2026, hội viên, nông dân đóng góp 9.904 ngày công, hiến 158.541m² đất; tham gia làm mới, sửa chữa 182km đường giao thông, 902km kênh mương và 65 cầu, cống. Hội viên còn vận động hỗ trợ 16 hộ khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với sự đồng lòng, chung sức, chủ động, nông dân Quảng Ninh đã góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, về sớm 3 năm so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng, Hội nông dân các cấp còn gắn hoạt động Hội với giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai cùng việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội xây mới, duy trì 72 mô hình tự quản về an ninh trật tự; đồng thời phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ, chăm sóc 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 34 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Từ những việc làm thiết thực, bình dị hằng ngày, hội viên nông dân Quảng Ninh đang góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.