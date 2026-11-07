Mở rộng kết nối, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Sáng 7/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hạ Long (TP Quảng Ninh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2026, Hội tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và chăm lo đời sống hội viên được duy trì. Hội viên tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hạ Long kết nạp hội viên mới.

Năm 2027, Hội tập trung đẩy mạnh hoạt động giao lưu hữu nghị, tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ gắn bó với Campuchia, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Hội kết nạp 26 hội viên mới.