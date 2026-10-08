Tạo động lực tăng trưởng những tháng cuối năm

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,54%. Đóng góp quyết định vào kết quả ấn tượng này là tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp của toàn hệ thống chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo Quảng Ninh trao Quyết định đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Quảng Ninh tại phường Liên Hòa.

Năm 2026 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, ngay từ những ngày đầu năm, Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ Kế hoạch số 51/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh và Kế hoạch số 310/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lấy sự hài lòng và thành công của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Trên cơ sở đó, xác định cải cách TTHC là "chìa khóa" để thu hút dòng vốn, thành phố tiếp tục tập trung vào rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, phân cấp, ủy quyền, số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (2.128 thủ tục) đều được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến và thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đáng chú ý, toàn thành phố cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249 TTHC, tiết kiệm hơn 8.800 ngày làm việc cho người dân và doanh nghiệp. Riêng đối với nhóm 1.031 thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, thành phố tập trung đơn giản hóa 703 thủ tục với thời gian cắt giảm 39%, giúp tiết kiệm gần 4.370 ngày làm việc. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 99,5%, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng nhà đầu tư.

Song song với đó, công tác hỗ trợ đầu tư được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, từ đó tập trung giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" về mặt bằng, giá đất, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời, đã triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công đầu tư với 6 CCN mới (363,27ha), thu hút 38 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký 1.027 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mô hình kết nối "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" giúp đào tạo nghề tăng thêm cho gần 7.000 người và tạo việc làm mới cho hơn 23.600 lao động, giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 2,06%, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực cho các nhà đầu tư.

Từ môi trường đầu tư thông thoáng đã đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại bứt phá. Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 20,42 tỷ USD (tăng 34,19%), thu ngân sách nhà nước qua địa bàn hải quan đạt 12.994,95 tỷ đồng (tăng 7,45%). Tổng thu ngân sách nhà nước toàn thành phố 9 tháng đạt 64.105 tỷ đồng, đạt 114% dự toán pháp lệnh và tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Sự khởi sắc đồng bộ ở tất cả các khu vực kinh tế đã đưa tốc độ tăng trưởng GRDP quý III đạt 15,04% và tính chung 9 tháng đạt 12,54%, giúp Quảng Ninh duy trì vị thế là địa phương đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Các điểm nghẽn được giải quyết kịp thời, doanh nghiệp Quảng Ninh đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng (Trong ảnh: Lắp ráp xe ô tô tại Nhà máy ô tô Thành Công - Việt Hưng).

Để giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu GRDP quý IV tăng 14,96%, đưa tăng trưởng cả năm vượt 13%, Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực cho những khu vực có khả năng tạo thêm sản lượng và giá trị trong những tháng cuối năm. Trong công nghiệp - xây dựng, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về thị trường, đơn hàng cho doanh nghiệp chế biến, chế tạo; bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất than, điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công trình hạ tầng trọng điểm. Khu vực dịch vụ tiếp tục được kích cầu thông qua chương trình du lịch Thu - Đông, thu hút khách quốc tế, tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án thương mại lớn vào hoạt động, đồng thời phát huy lợi thế cửa khẩu, cảng biển và logistics. Trong nông nghiệp, thành phố tập trung nâng giá trị sản phẩm, mở rộng chế biến, kết nối tiêu thụ và quản lý chặt hoạt động nuôi trồng, khai thác theo quy hoạch.

Cùng với thúc đẩy sản xuất, Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 107.300 tỷ đồng, tập trung chống thất thu, xử lý nợ thuế, thu tiền sử dụng đất và khai thác các nguồn thu mới. Thành phố đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý dự án chậm tiến độ, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thu hút nhân lực chất lượng cao. Các nhiệm vụ về an sinh xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh tiếp tục được thực hiện đồng bộ, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế.

Thành phố cũng phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, siết chặt kỷ luật công vụ và trách nhiệm người đứng đầu trên tinh thần nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để đo lường cụ thể kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của từng sở, ngành, địa phương. Cùng với đó, gắn kết quả cải thiện môi trường đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và mức độ hài lòng của cộng đồng kinh doanh với việc đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm...

Với những giải pháp mang tính đột phá, Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, giữ vững vị trí "đầu tàu" tăng trưởng kinh tế của cả nước.