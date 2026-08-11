Tập huấn nghiệp vụ hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Chiều 11/8, tại phường Hồng Gai, Hội Người cao tuổi Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Hội Người cao tuổi và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2026. Tham dự hội nghị có 115 đại biểu là đại diện Thường trực Hội Người cao tuổi các xã, phường, đặc khu cùng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Trong 2 ngày (11-12/8), các đại biểu được quán triệt một số nội dung về kiện toàn tổ chức Hội Người cao tuổi tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu mô hình chăm sóc người cao tuổi; phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam; vai trò của người cao tuổi Quảng Ninh; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thành lập, quản lý và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau...

Cùng với việc tiếp thu các chuyên đề, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở; đồng thời được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, điều hành; góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức và điều hành hoạt động câu lạc bộ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thông qua hội nghị, Hội Người cao tuổi Quảng Ninh hướng tới trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phát huy vai trò, kinh nghiệm và sự đóng góp của người cao tuổi trong đời sống xã hội.