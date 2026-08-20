Tham quan Bảo tàng Sứa ở Florida

Những con sứa với xúc tu chuyển động nhịp nhàng trong ánh sáng mờ ảo là điểm nhấn tại Bảo tàng Sứa ở Pompano Beach, Florida. Đây được xem là bảo tàng đầu tiên tại Mỹ chỉ dành riêng cho sứa và là một trong số ít bảo tàng như vậy trên thế giới.

Khu trưng bày tại Bảo tàng Sứa ở Pompano Beach, bang Florida, Mỹ, nơi nuôi khoảng 20 loài sứa khác nhau được tìm thấy ở Florida và nhiều nơi khác trên thế giới. Ảnh: AP

Bảo tàng do vợ chồng Alex và Yana Yanovsky sáng lập sau khi họ rời Ukraine năm 2022, bỏ lại các thủy cung từng xây dựng tại đây, trong đó có bảo tàng sứa đầu tiên ở Kiev. Đây là điểm tham quan thủy sinh đầu tiên của hai người kể từ khi đến Mỹ.

Bảo tàng rộng gần 10.000 feet vuông (khoảng 900 m²), với 21 bể trưng bày khoảng 20 loài sứa đến từ vùng biển Florida và nhiều nơi khác trên thế giới. Một số loài đang được trưng bày gồm sứa tầm ma Nhật Bản, sứa mặt trăng, sứa đốm và sứa lộn ngược, loài có thể được tìm thấy giữa các đầm lầy ngập mặn ở Florida. Những con sứa được cung cấp thông qua các đối tác nuôi trồng thủy sản được cấp phép.

Bà Yana Yanovsky nảy ra ý tưởng xây dựng bảo tàng sau khi nhận thấy sứa rất được yêu thích tại các thủy cung trước đây của gia đình. Sứa đã tồn tại hơn 500 triệu năm, lâu đời hơn cả khủng long và cây cối. Chúng không có tim hay não, cơ thể chủ yếu là nước và chuyển động theo những nhịp co bóp đặc trưng.

“Sứa là một trong những sinh vật có khả năng thích nghi và tồn tại bền bỉ nhất trên Trái Đất. Dù không có não, chúng có một mạng lưới thần kinh đơn giản giúp phản ứng với môi trường xung quanh”, bà Yana nói.

Ông Monty Graham, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Smithsonian, cho biết ông không ngạc nhiên khi có một không gian dành riêng cho sứa. Theo ông, Monterey Bay Aquarium ở California đã góp phần thúc đẩy xu hướng trưng bày sứa tại các thủy cung trên thế giới. Thủy cung này bắt đầu trưng bày sứa trong các khu triển lãm tạm thời vào năm 1985 và mở phòng trưng bày cố định vào năm 1996.

“Sứa rất thú vị, mọi người không có nhiều cơ hội quan sát chúng ở khoảng cách gần, trừ khi đi lặn biển. Vì vậy, đây là cơ hội để mọi người quan sát chúng trong một môi trường được kiểm soát, với không gian rất đẹp”, ông Graham cho biết.

Không gian bảo tàng được thiết kế nhằm tạo cảm giác yên bình và thư thái. Cơ sở này được cải tạo từ một chi nhánh ngân hàng Wells Fargo cũ, với khoảng 100.000 USD tiền hỗ trợ phát triển cộng đồng từ thành phố Pompano Beach. Các hướng dẫn viên giới thiệu cho khách về vai trò của sứa trong hệ sinh thái biển và tầm quan trọng của việc bảo vệ chúng.