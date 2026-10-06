Thành công nhờ biết dựa vào dân

Đặt hạnh phúc và lợi ích của nhân dân làm trung tâm, Quảng Ninh luôn đi sâu, đi sát trong công tác dân vận với tư tưởng cốt lõi “lấy dân làm gốc”. Thực tiễn đã chứng minh, mọi thành quả phát triển vượt bậc mà thành phố đạt được đều kết tinh từ việc biết dựa vào dân, lắng nghe dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phường Uông Bí hiện đang tích cực giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 9 dự án trọng điểm với tổng diện tích hơn 574ha, liên quan đến 857 tổ chức, hộ dân. Đến nay, phường đã hoàn thành trên 51ha của 404 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, các dự án Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Trường THPT chất lượng cao Yên Thanh đã hoàn thành 100%. Riêng Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã hoàn tất chi trả 274 phương án bồi thường, bàn giao 33,26ha mặt bằng.

Ông Phạm Thanh Tân, khu Lạc Thanh, phường Uông Bí (ngoài cùng từ trái sang) đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Dự án KCN An Hưng.

Sự đồng thuận của nhân dân chính là chìa khóa then chốt giúp công tác GPMB đạt tiến độ. Tiêu biểu như gia đình ông Phạm Thanh Tân (khu Lạc Thanh) đã sẵn sàng bàn giao hơn 23.000m² đất ruộng cho Dự án KCN An Hưng. Ông Tân chia sẻ: Tôi hoàn toàn ủng hộ và mong dự án sớm hoàn thành để tạo thêm việc làm, góp phần đưa địa phương phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Uông Bí, khẳng định: Địa phương xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thấm nhuần phương châm “dân vận tốt thì việc gì cũng thành công”, phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; đồng thời triển khai hiệu quả công tác tái định cư với mục tiêu “nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, đảm bảo tiến độ GPMB nhanh chóng, đúng quy định.

Tại Trường Mầm non Thượng Yên Công (phường Yên Tử), nơi có hơn 60% trẻ em là người dân tộc thiểu số, mô hình “dân vận khéo” cũng được áp dụng thành công, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng trường học hạnh phúc.

Bà Ngô Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng: Dân vận khéo trong môi trường mầm non chính là nghệ thuật vận động tập thể giáo viên, phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay tạo dựng không gian giáo dục tích cực, nhân văn. Việc củng cố niềm tin và sự đồng thuận không chỉ thắt chặt khối đại đoàn kết sư phạm, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và cảm xúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cốt lõi. Bên cạnh việc thắt chặt đoàn kết nội bộ và giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, đội ngũ giáo viên còn tích cực giáo dục trẻ bằng tình yêu thương và sự nêu gương. Trong vai trò "người bạn lớn", các cô luôn lắng nghe, khích lệ, dùng ngôn ngữ tích cực và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ qua từng hành vi ứng xử hằng ngày. Môi trường học tập cũng được chú trọng đầu tư với không gian lớp học an toàn, thân thiện kết hợp chế độ dinh dưỡng đa dạng, linh hoạt theo nhu cầu hàng ngày của trẻ.

Trẻ em Trường Mầm non Thượng Yên Công (phường Yên Tử) được thụ hưởng chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường, góp phần cải thiện thể lực và tầm vóc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức dân vận và hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt, khi chuyển giao công tác dân vận về Ủy ban MTTQ, các địa phương đã tích cực tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân ngay tại khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số qua Zalo OA, "Mặt trận số 24/7", mã QR tương tác và cổng phản ánh trực tuyến. Nhờ đó, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết triệt để các kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở.

Qua việc phát huy dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Quảng Ninh đã củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Công tác dân vận thực sự trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ, giúp thành phố bứt phá dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trước 4 năm.

Những thành tựu toàn diện này không chỉ khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương xuất phát từ lòng dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.