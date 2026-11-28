Vườn hoa Công đoàn: Gieo mầm văn hoá xanh

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, doanh nghiệp, phong trào “Vườn hoa Công đoàn” đang lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ CNVCLĐ Quảng Ninh. Phong trào góp phần cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng đời sống người lao động, bồi đắp văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Bà Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, chia sẻ: “Ngay từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai phong trào "Vườn hoa Công đoàn". Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động huy động nguồn lực, bố trí quỹ đất, vận động đoàn viên tham gia xây dựng, chăm sóc cảnh quan tại nơi làm việc. Tùy điều kiện thực tế, mỗi đơn vị lựa chọn cách làm phù hợp, phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên. Qua đó, nhiều mô hình hiệu quả đã được hình thành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động”.

Công đoàn Công ty CP Khách sạn Hồng Vận đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng mô hình vườn sinh thái với tổng kinh phí khoảng 1,1 tỷ đồng

Hưởng ứng phong trào, Công đoàn Công ty CP Khách sạn Hồng Vận đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng mô hình vườn sinh thái với tổng kinh phí khoảng 1,1 tỷ đồng, huy động từ quỹ phúc lợi của Công ty và sự chung tay của đoàn viên, người lao động. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh, tiểu cảnh được bố trí hài hòa với kiến trúc tổng thể, tạo không gian thư giãn cho cán bộ, nhân viên sau những giờ làm việc, đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan của khách sạn.

Theo chị Cao Oanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Khách sạn Hồng Vận, thông qua mô hình, Công đoàn mong muốn hình thành thói quen, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với môi trường làm việc. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, việc duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp cũng là một yếu tố nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thiện cảm với khách hàng.

Tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên (đặc khu Vân Đồn), Công đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng mô hình “Vườn hoa Công đoàn - Doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp” với diện tích khoảng 2.500-3.000m², tổng giá trị ước tính 9 tỷ đồng. Với vị trí là cửa ngõ đón khách du lịch ra các tuyến đảo của đặc khu Vân Đồn và Cô Tô, việc đầu tư cảnh quan tại Bến cảng vừa cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, vừa góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh.

Theo anh Lê Minh Mạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền, Công đoàn xác định xây dựng vườn hoa mới là bước đầu, quan trọng hơn là duy trì và phát huy hiệu quả lâu dài của công trình. Vì vậy, Công đoàn thường xuyên vận động đoàn viên tham gia chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, gắn trách nhiệm giữ gìn môi trường với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người lao động.

Chị em nữ đoàn viên Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh bên mô hình Vườn hoa công đoàn tại trụ sở. Ảnh: Đồng Đức Phong

Ở khối cơ quan, Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phát triển phong trào theo hướng gắn cải thiện môi trường làm việc với chăm sóc sức khỏe đoàn viên thông qua mô hình “Công sở xanh - đoàn viên khỏe - môi trường làm việc hạnh phúc”. Cùng với chỉnh trang các phòng làm việc, bổ sung cây xanh, Công đoàn đã triển khai xây dựng phòng tập gym với kinh phí 100 triệu đồng, tổ chức các hoạt động thể thao, tham mưu tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho hơn 200 cán bộ, nhân viên. Tổng kinh phí thực hiện mô hình đạt 450 triệu đồng.

Mô hình của Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Công đoàn Công ty CP Khách sạn Hồng Vận vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu dương tại chương trình biểu dương các mô hình tiêu biểu của MTTQ, đoàn thể; mô hình “Dân vận khéo”, điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở lần thứ nhất, năm 2026.

Thực tiễn cho thấy, giá trị của phong trào “Vườn hoa Công đoàn” không đơn thuần được đo bằng diện tích cây xanh hay quy mô đầu tư, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên và người sử dụng lao động. Khi việc gìn giữ cảnh quan trở thành nhu cầu tự thân, mỗi người lao động sẽ là một chủ thể tích cực trong xây dựng môi trường làm việc văn minh. Đây cũng là cơ sở để các cấp công đoàn tiếp tục nhân rộng phong trào, đưa mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh xanh, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình vào những việc làm thiết thực hằng ngày tại cơ sở.