Tin buồn

Cụ Lê Văn Phương, sinh năm 1950 tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên), là bố đẻ đồng chí Lê Ngọc Hân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô.

Do tuổi cao, sức yếu, cụ đã tạ thế hồi 00 giờ 29 phút ngày 13 tháng 8 năm 2026 (tức ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng (số nhà 75, ngõ 21, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 5, khu 7B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2026 (tức ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng số 75, ngõ 21, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 5, khu 7B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2026 (tức ngày 2 tháng 7 năm Bính Ngọ), lễ tiễn đưa vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Lễ an táng tại nghĩa trang Gốc Khế, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Cô Tô, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin thông báo tới các cơ quan, địa phương, đơn vị có mối quan hệ với gia đình được biết.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đã chuẩn bị vòng hoa; các tổ chức, cá nhân đến viếng mang theo dải băng tang.

Địa chỉ nhà hiếu theo mã QR

Thay mặt gia đình:

Bà quả phụ: Đặng Thị Tố Hiệp

Trưởng nam: Lê Tuấn Hùng

Trưởng nữ: Lê Ngọc Hân