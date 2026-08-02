"Thu Hà Nội" là một bài thơ trữ tình giàu chất nhạc và họa của tác giả Hồng Gai. Bằng thể thơ 7 chữ mượt mà, bài thơ đan dệt nên một bức tranh thu Hà thành dịu dàng và hoài niệm qua những thi liệu đầy hơi thở đặc trưng: Từ sắc cúc vàng rực, phố vắng mờ sương, gánh rong sen trắng trên nền phố cổ rêu phong, cho đến hương cốm Vòng, sấu chín và quả thị thơm đậm đà ký ức cổ tích.
Không chỉ khắc họa không gian lãng mạn của tình yêu lứa đôi và phút giây lắng đọng bên chén trà hàn huyên cùng tri kỷ, tác phẩm còn chạm đến lòng người bởi giai điệu thong dong, êm ái, gửi gắm tình yêu tha thiết dành cho cảnh sắc và nét đẹp văn hóa ngàn năm của Hà Nội mỗi độ thu về.
THU HÀ NỘI!
Long lanh mắt em xanh biếc
Cúc nở rực vàng góc phố
Gió vờn miên man tóc rối
Ấm nồng nép một bờ vai
Lá vàng xao xác đầy hiên
Phố vắng mờ sương thu sớm
Chén trà hàn huyên bạn cũ
Sưởi ấm lối về thu xưa
Đêm thu thổn thức chờ ai
Heo may vương hương cốm Vòng
Sấu chín rụng đầy ngoài ngõ
Thị thơm ủ bóng cô Tấm
Gánh rong sen trắng nối dài
Phố cổ rêu phong dấu xưa
Nắng thu dệt mộng tri kỷ
Sao khuya lấp lánh trời Thu./.
⸻
Tác giả: Hồng Gai, viết tại Hà Nội ngày 01/8/2026