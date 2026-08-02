Thu Hà Nội!

"Thu Hà Nội" là một bài thơ trữ tình giàu chất nhạc và họa của tác giả Hồng Gai. Bằng thể thơ 7 chữ mượt mà, bài thơ đan dệt nên một bức tranh thu Hà thành dịu dàng và hoài niệm qua những thi liệu đầy hơi thở đặc trưng: Từ sắc cúc vàng rực, phố vắng mờ sương, gánh rong sen trắng trên nền phố cổ rêu phong, cho đến hương cốm Vòng, sấu chín và quả thị thơm đậm đà ký ức cổ tích.

Mùa thu Hà Nội lãng mạn và bình yên làm xao xuyến lòng người khi có dịp ghé thăm. Nguồn: vietjetair.com

Không chỉ khắc họa không gian lãng mạn của tình yêu lứa đôi và phút giây lắng đọng bên chén trà hàn huyên cùng tri kỷ, tác phẩm còn chạm đến lòng người bởi giai điệu thong dong, êm ái, gửi gắm tình yêu tha thiết dành cho cảnh sắc và nét đẹp văn hóa ngàn năm của Hà Nội mỗi độ thu về.

THU HÀ NỘI!



Long lanh mắt em xanh biếc

Cúc nở rực vàng góc phố

Gió vờn miên man tóc rối

Ấm nồng nép một bờ vai



Lá vàng xao xác đầy hiên

Phố vắng mờ sương thu sớm

Chén trà hàn huyên bạn cũ

Sưởi ấm lối về thu xưa



Đêm thu thổn thức chờ ai

Heo may vương hương cốm Vòng

Sấu chín rụng đầy ngoài ngõ

Thị thơm ủ bóng cô Tấm



Gánh rong sen trắng nối dài

Phố cổ rêu phong dấu xưa

Nắng thu dệt mộng tri kỷ

Sao khuya lấp lánh trời Thu./.



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Tác giả: Hồng Gai, viết tại Hà Nội ngày 01/8/2026